湖南客船載19人被撞沉沒　已致2死14人失聯　肇事垃圾船3人受調查

2月25日上午10時，湖南一輛垃圾回收船撞擊客船船尾，致客船傾覆沉沒釀2死。



據當地今日（26日）上午發布會通報，其中客船上19人全部落水，已搜救出5人，其中3人生命體征平穩，另外2人不幸遇難，其余14人仍處於失聯狀態。垃圾回收船安全靠岸停泊，船上3人均未受傷，現已被警方控制，正接受調查。



今日上午，湖南懷化沅陵縣召開新聞發布會通報，昨日上午10時26分許，懷化市沅陵縣清浪鄉沅水流域發生船只相撞事故，湘沅陵客0301號客船橫渡行至河中間時，被懷綠水1號油污垃圾回收船撞擊船尾，導致傾覆沉沒。

事故發生瞬間影響曝光，油污垃圾回收船在水面上朝著客船撞去。

事故發生瞬間影響曝光，油污垃圾回收船在水面上朝著客船撞去。

被撞客船瞬間傾覆沉沒。

事故發生後，國務院和湖南政府高度重視，迅速調集力量開展救援處置。懷化第一時間啟動應急預案、制定打撈方案，竭盡全力開展現場救援。經多種技術手段和入戶摸排核實，初步確認事發時客船上有19人：已搜救出5人，其中3人生命體征平穩，這3人中，1人正接受公安機關問詢、2人送至湖南醫藥學院總醫院留院觀察治療，另外2人不幸遇難；其余14人仍處於失聯狀態。油污垃圾回收船已安全靠岸停泊，船上3人均未受傷，現已被警方控制，正接受調查。

據了解，事故現場共聚集專業救援隊伍10支212人，高強度開展水下搜救作業，緊急調配國內最專業的救援隊伍正火速趕往事故現場，預計今天上午11時到達後進一步實施潛水搜救。

目前，當地正在全力開展家屬安撫、善後處置、原因調查等工作，已成立事故調查組，將深入查明原因、查清事實，依法依規嚴肅追責。