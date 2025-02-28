青年港漂總會主辦「宜居香港生活·就業·升學國際博覽會」

2024年3月——隨着香港政府積極推動「搶人才」政策，香港在國際舞台的吸引力持續攀升。根據國際管理發展學院（IMD）最新發布的「世界人才排名」，香港躍升至全球第9位，其中「理科畢業生比例」更居全球首位，彰顯其作為亞洲人才樞紐的獨特優勢。為協助即將赴港生活、工作及求學的內地人士全面瞭解香港的資源與機遇，由青年港漂總會主辦，聯同香港多個知名社會組織及媒體共同籌辦的「宜居香港生活·就業·升學國際博覽會」於2025年4月26日至27日在深圳大中華喜來登酒店隆重舉行。本次展會聚焦「生活、就業、升學」三大核心板塊，旨在為參與者提供實用資訊與專業指導，助力其順利融入香港社會。

三大板塊全方位覆蓋需求

1. 宜居生活指南

從居住環境、醫療保障、社區服務到文化融入，展會將通過專題講座、互動體驗及諮詢服務，幫助赴港人士掌握香港的生活成本、交通規劃及公共設施使用技巧，打造舒適便捷的港式生活。

最新數據顯示，2023年至2024年9月底，隨各類人才計劃抵港的受養人總數達14.4萬，包括5.9萬名配偶及8.5萬名子女，反映香港對家庭生活的強大包容性。

2. 職業發展與就業支援

特邀香港企業代表、人力資源專家及職涯規劃師，分享香港就業市場趨勢、熱門行業需求及求職策略，並提供實習與全職崗位資訊。

就業現況亮眼：自2023年起，「輸入內地人才計劃」吸引3.4萬人來港，「一般就業政策」下3.6萬人成功赴港，而「非本地畢業生留港/回港就業安排」更促成3.9萬名「港漂」學生紮根香港，印證本地職場的多元機遇。

3. 升學規劃與教育資源

涵蓋香港大專院校申請流程、學科優勢、獎學金政策等內容，由教育機構及留學顧問現場答疑。

升學熱度攀升：2024年香港中學文憑考試（DSE）吸引1,400名內地學生報考；香港大學預計通過高考招收600-700名內地生，香港中文大學更擴招內地高考生名額至400人，香港演藝學院亦計劃擴招至120人，為學子提供頂尖教育資源。

目標受眾：即將赴港人士的一站式平台

展會專為計劃赴港定居、求職或深造的內地人士設計，整合政府部門、專業機構及社會團體資源，通過展位諮詢、專題研討及實例分享，助力參與者提前規劃，降低適應成本。

主辦方與合作夥伴

青年港漂總會作為在港內地青年的重要交流平台，長期致力於推動兩地文化融合與資源互通。本次活動獲香港多個權威機構及媒體支持，包括香港人才交流協會、香港教育發展聯盟及粵港澳大灣區青年聯合會等，確保資訊的專業性與實用性。

活動詳情

- 日期：2025年4月26日（週六） – 4月27日（週日）

- 地點：中國·深圳大中華喜來登酒店

關於青年港漂總會

青年港漂總會旨在為來港的内地青年提供全方位的支持和服务，幫助他們更好地融入香港的社會和文化環境，促進職業發展和個人成長。

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