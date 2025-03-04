兩會｜雷軍：建議加快推進自動駕駛量產

今年兩會，小米創辦人，董事長兼CEO雷軍將焦點放在新能源汽車和人工智能上。周二（4日），雷軍公布了他的兩會建議，包括加快推進自動駕駛量產、發展智能網聯新能源汽車產業生態、加快推進人工智能終端產業高質量發展、優化新能源汽車號牌設計、關於加強「AI換臉擬聲」違法侵權重災區治理的建議。



自動駕駛方面，雷軍表示，中國L3級自動駕駛正開展上路通行試點，L4級自動駕駛示範應用穩步推進，自動駕駛汽車量產初具條件，亟需加強自動駕駛功能量產應用。他建議推進自動駕駛汽車大範圍測試驗證，加快量產商用進程；推動設立自動駕駛專屬保險，加強安全使用宣傳；加快出台自動駕駛相關法律法規，明確合法上路身份。

就智能網聯新能源汽車產業生態，雷軍認為，現階段中國充電樁、車載硬件、輔助智能終端等產業領域仍存在一定的發展空間。他建議推動充電設施互聯互通；開展車載硬件技術協議標準化建設；鼓勵車企開放智能生態。

優化新能源汽車號牌設計方面，雷軍表示，隨著年輕消費者數量增多，用戶對汽車外觀與個性化功能擁有更加多元化的需求，如新能源汽車的綠色號牌在某種程度上制約了汽車產品的設計效果，現有汽車號牌不具備智能化能力，難以滿足日常出行、交通管理的智能化發展需求。因此，他建議重啟號牌式樣調研論證；拓展號牌智能化功能；做好試點探索工作。

圖為2024年4月25日，北京車展，雷軍在新聞發布會上發表講話。（澎湃新聞）

對於人工智能產業，雷軍認為，大力發展人工智能終端不僅是拉動消費需求、激活市場活力的重要引擎，也是推動產業鏈高端化、智能化升級的核心動能，更是搶抓人工智能落地應用新賽道、塑造國際競爭新優勢的戰略導向。對此，他建議健全人工智能終端標準體系，引導產業良性發展；強化人工智能終端產業協作，構建應用協同生態；加大人工智能終端支持力度，推進產業創新發展。

最後，雷軍指出，人工智能深度合成技術的快速發展，推動了「AI換臉擬聲」在影視、廣告、社交等領域的廣泛興起，成為喜聞樂見、傳播力強、易成熱點的技術應用。但同時其不當濫用成為違法侵權行為的重災區，易引發侵犯肖像權、侵犯公民個人信息以及詐騙等犯罪行為。對此，雷軍建議加快單行法立法進程，在安全與發展並重的基礎上提升立法位階；強化行業自律共治，壓實平台企業等各方的責任和義務；加大普法宣傳的廣度和力度，增強民眾的警惕性和鑒別力。