兩會｜李強：經濟政策的著力點更多轉向惠民生、促消費

十四屆全國人大三次會議今日（5日）上午在人民大會堂開幕，國務院總理李強作政府工作報告。李強指出，去年經濟運行穩中有進，新質生產力穩步發展；又提到經濟政策的著力點更多轉向惠民生、促消費。



李強在政府工作報告中指出，一年來，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，全年經濟社會發展主要目標任務順利完成，高質量發展扎實推進，新質生產力穩步發展，中國經濟實力、科技實力、綜合國力持續增強，中國式現代化邁出新的堅實步伐，更加堅定了在新時代新征程全面建設社會主義現代化國家的決心和信心。

「穩」的態勢鞏固延續。主要表現在，經濟規模穩步擴大，國內生產總值達到134.9萬億元、增長5%，增速居世界主要經濟體前列，對全球經濟增長的貢獻率保持在30%左右。就業、物價總體平穩，城鎮新增就業1256萬人、城鎮調查失業率平均為5.1%，居民消費價格上漲0.2%。國際收支基本平衡，對外貿易規模創歷史新高，國際市場份額穩中有升，外匯儲備超過3.2萬億美元。民生保障扎實穩固，居民人均可支配收入實際增長5.1%，脫貧攻堅成果持續鞏固拓展，義務教育、基本養老、基本醫療、社會救助等保障力度加大。重點領域風險化解有序有效，社會大局保持穩定。

李強指出，去年經濟運行穩中有進，新質生產力穩步發展；又提到經濟政策的著力點更多轉向惠民生、促消費。（新華社）

「進」的步伐堅實有力。主要表現在，產業升級有新進展，糧食產量首次躍上1.4萬億斤新台階、畝產提升10.1斤；高技術製造業、裝備製造業增加值分別增長8.9%、7.7%，新能源汽車年產量突破1300萬輛；信息傳輸軟件和信息技術服務業、租賃和商務服務業增加值分別增長10.9%、10.4%。創新能力有新提升，集成電路、人工智能、量子科技等領域取得新成果；「嫦娥六號」實現人類首次月球背面採樣返回，「夢想」號大洋鑽探船建成入列；技術合同成交額增長11.2%。生態環境質量有新改善，地級及以上城市細顆粒物（PM2.5）平均濃度下降2.7%，優良天數比例上升至87.2%，地表水優良水質斷面比例提高到90.4%；單位國內生產總值能耗降幅超過3%；可再生能源新增裝機3.7億千瓦。改革開放有新突破，紮實有力落實黨的二十屆二中、三中全會改革部署，機構改革全面完成，構建全國統一大市場、漸進式延遲法定退休年齡等重大改革舉措陸續推出；制造業領域外資准入限制措施全部取消，共建「一帶一路」貿易投資合作不斷擴容升級。

李強表示，堅持以人民為中心，經濟政策的著力點更多轉向惠民生、促消費，以消費提振暢通經濟循環，以消費升級引領產業升級，在保障和改善民生中打造新的經濟增長點。推動更多資金資源「投資於人」、服務於民生，支持擴大就業、促進居民增收減負、加強消費激勵，形成經濟發展和民生改善的良性循環。