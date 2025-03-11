達賴喇嘛稱轉世靈童將在中國外出生 　外交部：從事反華分裂活動

外媒報道，達賴喇嘛今日（11日）推出新書，他描述這本書是「西藏未來的架構」，還在書中第一次表明，他的繼任者（轉世靈童）將出生在中國以外的地方。



在周一（10日）的中國外交部例行記者會上，外交部發言人毛寧批評達賴喇嘛是一個披著宗教外衣從事反華分裂活動的政治流亡者。



中國外交部發言人毛寧。（外交部網站）

達賴喇嘛將於今年7月度過90歲生日，報道指，其新書《為無聲者發聲》敘述達賴喇嘛與中國歷任領袖打交道的歷史。達賴喇嘛在書中第一次表明，他的繼任者將誕生於「自由世界」，也就是中國以外的地方。他過去僅提到，他可能在西藏以外的地方轉世，或許在他的流亡之地印度。

據中國外交部網站，在周一（10日）的中國外交部例行記者會上，法新社記者問及，達賴喇嘛將出版新書《為無聲者發聲》。他在新書發布之前撰文稱，中國政府以維護穩定和領土完整為名，企圖進一步抹去西藏文明，請問中方對其新書和表態有何回應？

毛寧回應稱，達賴喇嘛不是一個單純的宗教人士，而是一個披著宗教外衣從事反華分裂活動的政治流亡者。在涉藏問題上，中方立場是一貫的、明確的。達賴說什麼、做什麼都改變不了西藏繁榮發展的客觀事實。有關方面不應給分裂中國的言論提供平台。

達賴喇嘛1959年出走印度。（資料圖片）

根據中國現行《藏傳佛教活佛轉世管理辦法》規定，活佛轉世和轉世靈童的認定都必須經過國家宗教事務局、甚至是國務院的認證，唯有取得政府批准許可，活佛才能繼任並取得官方的證書。

中國外交部曾經表示，關於達賴轉世的制度，只有中央政府有權決定，無論是封號或繼承人認定，都不是由個人說的算。