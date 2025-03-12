前央視記者王志安否認家暴等指控　稱離婚全程都是友好協商

前《央視》記者、旅日網絡名人王志安的前妻李汀3月9日在網絡直播，激動哭訴王志安誘騙她離婚，期間王志安突現身鏡頭，高聲斥責，並當場報警，畫面曝光震驚網友。12日上午，王志安在個人社交網站發文表示，兩人是經過友好協商協議離婚，否認家暴等指控，強調過程中沒有任何欺騙行為。



據早前報道，李汀在王志安家中開直播，指責當年王志安要來日本，也說服她一起來，但兩個月後她就被迫簽署離婚協議。李汀痛哭稱，自己原本在中國的事業不錯，她是一名中科院研究員，平時做微博科普，也算是有名的網紅，但她也應王志安的要求，從來不敢在公開場合上承認兩人是夫妻。

隨後王志安在直播中途出現，用粗口大罵李汀：「給我滾、從我家滾出去！」、「你在我們家住了九天了！」、「你私闖我們家，我馬上報警，妳把孩子嚇的。」、「你等著進監獄。」王志安更當場報警。李汀則繼續在鏡頭前崩潰哭訴：「他要逼死我！」李汀還說，當時王志安跟她提離婚時是有條件的，「他說他不會再生孩子，他說我們之間的女兒，是可以得到他全部的父愛，這都是他說的......」

王志安的前妻李汀9日在網絡直播，激動哭訴王志安誘騙她離婚，期間王志安突現身鏡頭，高聲斥責，並當場報警。（影片截圖）

李汀在鏡頭前崩潰哭訴。（影片截圖）

李汀在鏡頭前崩潰哭訴。（影片截圖）

12日上午，王志安在X平台發布長達4000多字的聲明，回應李汀的指控。他強調，自己2021年2月和李汀簽署了第一份離婚協議，離婚的具體原因是性格不合。他原本以為離開中國後，兩個人共患難會弭平各種衝突，但「我們兩個都努力了，也都失敗了」。

他又指，離婚全程都是友好協商，他簽完協議後就搬離，一個人住在朋友的民宿。2021年10月完成日本法律程序，前後歷時8個月，期間針對離婚協議內文數次更動，最終將協議遞交給東京地方裁判所，協助辦理離婚手續的律師、翻譯，這些均能見證我們的協商過程沒有任何欺騙行為。

王志安也否認家暴指控，稱無論在中國還是日本，無論婚內還是婚外，他從未有針對李汀的暴力行為；又透露在北京生活時，李汀曾因為家庭糾紛而多次報警，「但沒有一次警方認定我對李汀實施了家庭暴力」。他還提到，李汀長期患有憂鬱症，現在需要的是幫助，幫助她根據病情問診就醫、穩定服藥，讓情緒重新穩定下來，而不是在網上給其情緒添柴加火，「請給李汀和我們的女兒，還有我，一個有希望的未來。拜託各位了」。

王志安在台灣大選觀選期間上節目《賀瓏夜夜秀》。（影片截圖）

王志安以往是《央視》調查記者，曾揭發貪腐、土地強奪與醫療失誤等弊案，至2015年底公開宣布離開央視。其後，他加入《新京報》，擔任首席調查記者。2019年6月4日，王志安遭到中國政府全網封殺後，於2020年移居日本東京，2022年5月開始在YouTube經營個人自媒體頻道以及其新聞評論節目「王局拍案」。

王志安於2024年初到台觀光，在參加脫口秀時表示台灣選舉造勢場合像場秀，「把殘疾人士推上去煽情」；又以顫抖手勢模仿身障人士喊「支持民進黨，搶救王義川」，有關發言、舉動引發外界批評。隨後，移民署調查後確認王志安來台事由與許可目的不符合，違反相關規定，已依「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第16條規定，廢止其入境許可，並管制5年不予許可來台觀光。王志安則於去年9月底宣布，由於訴願被駁回，因此要起訴移民署。