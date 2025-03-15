軍工系合肥市委書記張紅文被免職　長期任職航天系統3個月未露面

安徽省委常委、合肥市委書記張紅文自去年12月10日主持召開市委常委會會議後，已有3個月未露面。周五（14日），內媒報道指出，張紅文已不再擔任安徽省委常委、合肥市委書記。



公開資料顯示，張紅文，男，漢族，1975年4月生，陜西澄城人，1996年8月參加工作，1998年8月加入中國共產黨，在職研究生學歷、工學博士學位，研究員，中共黨員。長期任職中國航天系統，曾任中國航天科工集團三院院長、黨委副書記、總研究師，中國航天科工集團副總經理等職。

2020年，張任安徽省人民政府副省長、黨組成員；2021年任安徽省委常委，省政府副省長、黨組成員；2024年3月至2025年3月任安徽省委常委、合肥市委書記（2024.04兼任合肥警備區黨委第一書記）。

近年，軍工系掀起反腐風暴，早前中紀委、國家監委官網通報，中國兵器裝備集團有限公司黨組成員、副總經理劉衛東涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。而在今年初，中國核工業集團黨組書記、董事長余劍鋒缺席在北京召開的反腐工作會議；另外，中國航空工業集團官網撤下副總經理、有「殲20之父」之稱的楊偉等人的簡歷訊息，引發外界關注。