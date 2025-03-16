優才計劃｜女子花5.7萬申請失敗僅獲退款2成　深圳中介公司疑走佬

官媒人民網15日報道，有一名女網友聲稱向一家代理「香港優才」申請的深圳中介公司付款5.7萬（人民幣，下同），申請失敗後該公司卻拒絕按合同約定退還費用，更疑似已經「跑路」。深圳市市場監督管理局南山監管局已對該公司立案調查。



有網友聲稱向一家代理「香港優才」申請的深圳公司付款5.7萬人民幣，申請失敗後該公司卻拒絕按合同約定退還費用。（資料圖片）

涉事公司為深圳市保未來科技有限公司。網友稱，「2024年6月，我與保未來公司簽訂合同，交了5.7萬。根據合同約定，如辦理不成功，可以扣除基礎服務費後退款。」對方一直沒有告知申請進展，直到今年2月3日，自己查詢才知申請未獲通過。

網友與保未來公司協商退款事宜時，對方以「因政策變化等不可抗力因素導致申請失敗的情況屬於免責內容」，僅同意退還20%的現金，剩餘80%款項以等值代金券形式抵扣。

在網友明確表示拒絕該退款方案後，保未來公司隨即處於失聯狀態。網友前往公司辦公場所試圖當面溝通，卻被告知該公司已禁止所有訪客進入。

網友表示，「我們懷疑保未來已經跑路，完全聯繫不上。」又指和她有同樣遭遇的人不在少數。

深圳市市場監督管理局南山監管局回應稱，「我局已多次約談該公司，該公司目前表示可退費20%，剩餘80%作為日後的服務費用。」又指已立案調查保未來公司。此外，「我局已對該公司設置風險預警，防止該公司注銷」。