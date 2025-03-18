雲南怒江突發山體滑坡　至少1死4失蹤 均為水電站工人

雲南怒江發生山體滑坡，造成至少1人死亡、4人失蹤。



據新華社報道，周二（3月18日）4時50分許，怒江傈僳族自治州福貢縣鹿馬登鄉亞目河8.2公里處發生山體滑坡自然災害，造成6人失蹤。

截至當日下午1時，已有1人被救出，暫無生命危險；1人被救出後經搶救無效死亡；另外4人仍失蹤。目前，當局已投入超過100人的救援隊開展搜救工作。

雲南怒江發生山體滑坡。（示意圖片/視覺中國）

據《極目新聞》報道，此次山體滑坡發生在亞目河一級電站大壩附近，知情人士透露，失蹤人員是到此修大壩的工人，「因為這兩日下雨不能幹活，工人就住在工地上搭建的石棉瓦房，本來打算18日就撤走，但沒想到凌晨出了事，住了7名工人，有個工人起來上廁所躲過一劫。」

該知情人士還說，山體滑坡的高度有七八十米，垮塌方量雖然不多，但有二次垮塌風險，救援難度較大，「今天早上二次塌方了，為了保證人員安全，可能等穩定後再進一步搜救。」

3月11日以來，福貢縣鹿馬登鄉出現持續性強降雨，截至3月18日6時，累計降雨量達273.8毫米，引發此次自然災害。災害發生後，怒江州在開展搶險救援的同時，已同步開展群眾轉移安置、次生災害防範等工作。