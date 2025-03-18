黑龍江高校宿舍起火警鐘未響　學生跳窗逃生　多人吸入濃煙中毒

3月17日晚，黑龍江工業學院一幢女生宿舍起火，有人跳窗逃生，部分學生疑吸入濃煙導致一氧化碳中毒，還有部分學生在逃生時摔倒受傷。



《瀟湘晨報》報道，3月17日晚，黑龍江工業學院東校區8a公寓樓，疑第二層和第七層都有發生火情。

網傳照片和影片顯示，宿舍樓第二層有明顯火光，此外，頂層的窗戶也冒出濃煙。有人借助梯或雲梯從窗戶撤離，還有人懸掛在二樓窗外，多人在窗戶下方嘗試接應。

有學生借助梯或雲梯從窗戶撤離。（瀟湘晨報）

有學生跳窗逃生。（瀟湘晨報）

該校學生介紹，3月17日傍晚6時25分許，宿舍內突然熄燈，隨後冒出大量濃煙，她原本以為是消防演練，但沒有響起消防警鐘。她有同學住在8a樓和8b樓連接處的宿舍的第二層，「她們戴著耳機在玩手機，不知道著火了，測血一氧化碳中毒」。

有學生家屬稱，其妹妹住在起火宿舍樓第七層，她從七樓爬出後，因濃煙四起未能看清前路，與室友逃生期間不慎摔倒，滾下兩層樓梯，導致尾椎骨骨折。起火原因推測是電路老化引發。其妹妹表示，前一晚經歷已留下陰影，不想再談論。

宿舍二樓有明顯火光。（瀟湘晨報）

宿舍樓頂層的窗戶冒出濃煙。（影片截圖）

另一名住在起火宿舍樓第二層的學生提到，第二層疑為電路着火，火災時她們並未聽到警報聲，「二樓那個寢室燒沒了。我室友洗頭我們才發現的，回來大喊我們才知道要跑。大家都不知道着火了，我跑下去的時候還有同學拎外賣上樓呢」。

她表示，許多樓層都有學生被困，有人拿雲梯救人，也有人從二樓跳下來，「我朋友她們中毒都去醫院吸氧了」。她還稱，自己逃跑時很匆忙，穿上拖鞋、睡衣、睡褲就往外跑，當時室外氣溫只有零下6、7度左右，「在食堂等得很冷」。

黑龍江工業學院。（黑龍江工業學院官網）

轄區街道辦工作人員表示，起火後第一時間已上報應急管理局，消防也趕至現場處理。雞西市雞冠區應急管理局辦公室工作人員表示，其個人暫不知曉相關情況。