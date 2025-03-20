當教育資源作斂財工具　教育部原副部長杜玉波涉受賄罪被捕

最高人民檢察院周四（3月20日）發布消息，十三屆全國人大教科文衛委員會副主任委員杜玉波涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對杜玉波作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



杜玉波。（網上圖片）

杜玉波此前曾擔任教育部副部長，是近年來教育系統落馬的最高級官員之一。公開資料顯示，杜玉波1955年9月出生，河北晉州人。1974年2月參加工作， 1975年6月加入中國共產黨，研究生學歷，研究員，政府特殊津貼獲得者。

杜玉波最早曾是河北省晉縣田村公社專職團委副書記兼公社通訊員，1975年進入北京工業學院(今北京理工大學)就讀光學儀器專業，畢業後留校工作，先後任飛行器工程系團總支書記、校團委書記、機械工程系黨總支書記、黨委組織部長等。1993年，38歲的杜玉波升任北京理工大學黨委副書記，後成為副校長。

2002年1月，杜玉波被任命為北京航空航天大學黨委書記，正式成為副部級幹部。他共擔任9年北航黨委書記。2011年1月，杜玉波離任時組織部門對其的評價是，「政治立場堅定，熟悉高等教育規律，黨務工作經驗豐富，重視領導班子建設，堅持集體領導、科學決策、黨政合作，黨政班子團結和諧，戰鬥力強。事業心強，工作投入，為人正派，處事公道，作風民主，要求自己嚴格。」

2025年3月2日，杜玉波被開除黨籍。（網上圖片）

2010年，杜玉波獲任教育部副部長。在教育部工作期間，杜玉波主管高等教育和改革工作。2016年10月，杜玉波不再擔任教育部副部長等職務。2018年3月，他當選為第十三屆全國人大常委會委員、第十三屆全國人大教育科學文化衛生委員會副主任委員。退休後，杜玉波擔任中國高等教育學會會長。

2024年9月18日，中央紀委國家監委網站官宣杜玉波被查。2025年3月2日，杜玉波被開除黨籍。

中央紀委國家監委通報，經查，杜玉波喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮金；貪欲膨脹，「靠教育吃教育」，將教育資源當作謀私斂財的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在民辦高校設置、建設工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。