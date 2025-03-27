62人死亡失蹤　陝西高速公路塌橋致25輛車墮河　43公職人員被問責

去年7月19日晚上，陝西商洛市柞水縣境內丹寧高速水陽段有公路橋樑因突發山洪發生垮塌。官方今日（27日）公布調查報告，指事故造成25輛車輛墮河，62人死亡失蹤，直接經濟損失1.57億元人民幣。



塌橋現場。（新華社）

救援人員在陜西柞水高速公路橋樑垮塌現場搜救。（新華社）

事故造成25輛車輛墮河，62人死亡失蹤。（影片截圖）

事故造成25輛車輛墮河，62人死亡失蹤。（影片截圖）

事故造成25輛車輛墮河，62人死亡失蹤。（央視新聞）

報告認定，此次災害是由山洪和流域性洪水引發，大型樹木等大量漂流物壅塞橋墩，其所受的流水壓力和漂流物推力超過極限承載能力，致使橋墩樁基折斷傾倒、橋樑垮塌，造成重大人員傷亡。

同時，事故暴露出勘察設計違法分包轉包、違法違規施工、監理檢測弄虛作假、建設運營管理不規範、交通運輸監管不到位、涉河監督管理不嚴不細等問題。

塌橋現場。（新華社）

陝西省紀委監委對災害中涉及橋樑工程建設、運營管護失職失責問題的陝西省交通運輸廳、陝西省水利廳、商洛市政府、柞水縣政府、陝西交通控股集團有限公司5個責任單位和43名公職人員進行了嚴肅問責，其中給予38人黨紀政務處分，3人誡勉處理。

3人被捕

中交二公局第三工程有限公司事發橋樑所在合同段項目部工程技術部部長郭鵬程、原陝西交建公路工程試驗檢測有限公司水陽高速路基橋隧工程第三方試驗檢測服務項目負責人藺超虎，因涉嫌刑事犯罪被公安機關立案偵查並依法逮捕。此外，北京華宏工程諮詢有限公司原監理員楊福千（非公職人員），因涉嫌刑事犯罪已被公安機關立案偵查並依法逮捕。