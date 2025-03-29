長和賣碼頭｜ 港澳辦轉載文章5重點：出賣港口運營權助長霸權主義

據此前報道，長和（0001）早前宣布向美資基金貝萊德牽頭的財團，出售包括巴拿馬碼頭業務等海外碼頭業務。交易原訂於下周三（2日）前簽訂協議，但據《星島日報》引述接近長和高層消息人士指出，下周不會簽訂任何協議。《南華早報》亦有同類報道。

巴拿馬運河長82公里，是世界上其中一條非常重要的戰略水道，負責處理全球約5%的海上貿易量。(Reuters)

3月28日晚，針對「長和擬售巴拿馬港口」一事，市場監管總局回應：將依法進行審查。央視旗下的自媒體「玉淵潭天」集納了3月13日以來國務院港澳辦官網轉載的相關報道，歸納出了這些文章背後的5個認識：

1. 長和港口交易並不符合商業邏輯，恰恰是「在商不言商」的表現。

2. 港口運營不是普通資產，是關鍵基礎設施，這次長和交易涉及重大國家利益。地緣政治越趨緊張，變賣碼頭無異於向對手遞刀。

3. 有關企業在美國脅迫下出賣港口運營權，其實是短視的行為，助長了霸權主義的氣燄，只會為世界帶來更多的矛盾和衝突。

4. 巴拿馬運河被「美國化」「政治化」後，美國一定會將之用於政治目的，推行自己的政治議程，中國在此的航運貿易勢必受制於美。

5. 長和作為香港特區的企業，更應從國家利益、民族大義的角度，慎重處理有可能損害國家利益的交易。