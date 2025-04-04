反制美國　中國商務部、海關總署：對部分中重稀土物項出口管制

美國宣布對中國輸美商品徵收「對等關稅」後，中國多個部門今日（4日）宣布反制措施，包括對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅等五招，其中包括對部分中重稀土務項出口管制。



中國商務部、海關總署發布公告，公布對部分中重稀土相關物項實施出口管制的決定，包括釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧和釔七個金屬物質、其合金等相關製品。



根據《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國海關法》《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》有關規定，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，經國務院批准，決定對下列物項實施出口管制，本公告自發佈之日起正式實施。《中華人民共和國兩用物項出口管制清單》同步予以更新。



2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

一、釤相關物項

（一）1C902.a 金屬釤、含釤的合金及相關製品：

1. 金屬釤（參考海關商品編號：2805301910）。

2. 含釤的合金：

a. 釤鈷合金；

b. 釤鐵合金；

c. 釤鎳合金；

d. 釤鋁合金；

e. 釤鎂合金。

3. 含釤的靶材（參考海關商品編號：3824999922、8486909110）：

a. 釤靶;

b. 釤鈷合金靶;

c. 釤鐵合金靶。

4. 釤鈷永磁材料。

（二）1C902.b氧化釤及其混合物（參考海關商品編號：2846901940、2846901993、3824999922）。

（三）1C902.c含釤的化合物及其混合物（參考海關商品編號：2846902810、2846902910、2846903910、2846904820、2846904910、2846909920、3824999922）。

二、釓相關物項

（一）1C903.a 金屬釓、含釓的合金及相關製品：

1. 金屬釓（參考海關商品編號：2805301910）。

2. 含釓的合金：

a. 釓鎂合金；

b. 釓鋁合金。

3. 含釓的靶材（參考海關商品編號：3824999922、8486909110）：

a. 釓靶;

b. 釓鐵合金靶;

c. 釓鈷合金靶。

（二）1C903.b氧化釓及其混合物（參考海關商品編號：2846901930、2846901993、3824999922）。

（三）1C903.c含釓的化合物及其混合物（參考海關商品編號： 2846902810、2846902910、2846903910、2846904820、2846904910、2846909920、3824999922）。

三、鋱相關物項

（一）1C904.a金屬鋱、含鋱的合金及相關製品：

1. 金屬鋱（參考海關商品編號：2805301300）。

2. 含鋱的合金：

a. 鋱鈷合金；

b. 鋱鈷鐵合金。

3. 含鋱的靶材（參考海關商品編號：3824999922、8486909110）：

a. 鋱靶;

b. 鋱鈷合金靶。

4. 含鋱的釹鐵硼永磁材料。

（二）1C904.b氧化鋱及其混合物（參考海關商品編號：2846901600、2846901993、3824999922）。

（三）1C904.c含鋱的化合物及其混合物（參考海關商品編號：2846902100、2846902810、2846903100、2846903910、2846904200、2846904820、2846909300、2846909920、3824999922）。

四、鏑相關物項

（一）1C905.a金屬鏑、含鏑的合金及相關製品：

1. 金屬鏑（參考海關商品編號：2805301200）。

2. 含鏑的合金：

a. 鏑鐵合金；

b. 鋱鏑鐵合金。

3. 含鏑的靶材（參考海關商品編號：3824999922、8486909110）：

a. 鏑靶；

b. 鋱鏑鐵合金靶。

4. 含鏑的釹鐵硼永磁材料。

（二）1C905.b氧化鏑及其混合物（參考海關商品編號：2846901500、2846901993、3824999922）。

（三）1C905.c含鏑的化合物及其混合物（參考海關商品編號：2846902200、2846902810、2846903200、2846903910、2846904300、2846904820、2846909400、2846909920、3824999922）。

五、鑥相關物項

（一）1C906.a金屬鑥、含鑥的合金及相關製品：

1. 金屬鑥（參考海關商品編號：2805301910）。

2. 鐿鑥合金。

3. 鑥靶（參考海關商品編號：3824999922、8486909110）。

（二）1C906.b氧化鑥及其混合物（參考海關商品編號：2846901800、2846901993、3824999922）。

（三）1C906.c含鑥的化合物及其混合物（參考海關商品編號：2846902810、2846902910、2846903910、2846904820、2846904910、2846909920、3824999922）。

六、鈧相關物項

（一）1C907.a金屬鈧、含鈧的合金及相關製品：

1. 金屬鈧（參考海關商品編號：2805301800）。

2. 含鈧的合金：

a. 鈧鋁合金；

b. 鈧鎂合金；

c. 鈧銅合金。

3. 鈧靶（參考海關商品編號：3824999922、8486909110）。

（二）1C907.b氧化鈧及其混合物（參考海關商品編號：2846901980、2846901993、3824999922）。

（三）1C907.c含鈧的化合物及其混合物（參考海關商品編號：2846902810、2846902910、2846903910、2846904820、2846904910、2846909920、3824999922）。

七、釔相關物項

（一）1C908.a 金屬釔、含釔的合金及相關製品：

1. 金屬釔（參考海關商品編號：2805301700）。

2. 含釔的合金：

a. 釔鋁合金；

b. 釔鎂合金；

c. 釔鎳合金；

d. 釔銅合金；

e. 釔鐵合金。

3.含釔的靶材（參考海關商品編號：3824999922、8486909110）：

a. 釔靶；

b. 釔鋁合金靶；

c. 釔鋯合金靶。

（二）1C908.b氧化釔及其混合物（參考海關商品編號：2846901100、2846901993、3824999922）。

（三）1C908.c含釔的化合物及其混合物（參考海關商品編號：2846902600、2846902810、2846903600、2846903910、2846904600、2846904820、2846909690、2846909920、3824999922）。

說明：

1. 1C902.a.2、1C903.a.2、1C904.a.2、1C905.a.2、1C906.a.2、1C907.a.2、1C908.a.2項所管制的合金包括錠、塊、條、絲、片、棒、板、管、顆粒、粉末等形態。

2. 1C902.a.3、1C903.a.3、1C904.a.3、1C905.a.3、1C906.a.3、1C907.a.3、1C908.a.3項所管制的靶材包括片、管等形態。

3. 1C902.a.4、1C904.a.4、1C905.a.4項所管制的永磁材料包括磁體或磁粉。

4. 1C902.b、1C902.c、1C903.b、1C903.c、1C904.b、1C904.c、1C905.b、1C905.c、1C906.b、1C906.c、1C907.b、1C907.c、1C908.b、1C908.c項所管制的氧化物、化合物及其混合物包括但不限於粉末等形態。

出口經營者出口上述物項應當依照《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》的相關規定向國務院商務主管部門申請許可。

出口經營者應加強物項識別，報關時應在備註欄中注明是否屬於管制物項，屬於管制物項的應列明兩用物項出口管制編碼。對上述填報資訊存有疑議的，海關將依法質疑，質疑期間出口貨物不予放行。

本公告自發佈之日起正式實施。《中華人民共和國兩用物項出口管制清單》同步予以更新。