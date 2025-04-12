境外遊客離境退稅「即買即退」將推廣至全國　料刺激赴華消費意願

近日，國家稅務總局發布了《關於推廣境外旅客購物離境退稅「即買即退」服務措施的公告》（以下簡稱《公告》），決定將「即買即退」服務從多地試點推廣至全國範圍。這令入境購物遊有望成為「China Travel」（中國旅遊）新潮流，並為相關城市帶來新的商機。



根據《公告》，境外旅客在「即買即退」商店購買退稅商品後，只需辦理信用卡預授權，即可當場領取相應的退稅款。在旅客離境時，海關將核驗身份和退稅物品，退稅代理機構在確認信息無誤後，將解除信用卡的預授權擔保，並完成離境退稅程序。

此外，《公告》還指出，任何有意提供「即買即退」服務的商店，經與當地退稅代理機構達成一致後，即可成為「即買即退」商店。

此前，「即買即退」政策已在上海、北京、廣東、四川、浙江、深圳等地進行試點。

國家稅務總局貨物和勞務稅司的負責人表示，自「即買即退」政策試點以來，運行穩定，受到境外旅客的廣泛歡迎，現已具備全國推廣的條件。他強調，此政策的最大亮點在於將退稅環節提前，使境外旅客在購物時即可獲得退稅款，提升了消費體驗。

春秋旅遊副總經理周衛紅指出，自2024年以來，上海的國際航班持續恢復，加之來華簽證政策的便利化，赴上海進行商務、貿易、探親和旅遊的入境遊客人數快速增長。根據同程旅行的數據，清明假期期間，上海國際航班到港客流量同比增長超過40%，主要來自日本、韓國、泰國、香港、澳門和新加坡等地。

周衛紅認為，此次離境退稅政策的優化及全國推廣，使中國的退稅服務與其他國家如日本等接近，這種便捷的退稅方式將有效刺激來華境外遊客的消費意願。入境遊客在不同城市選購當地特色商品後，可大幅節省退稅所需的時間和精力，而退回的資金也可靈活支配，用於即時消費，如品嘗美食、購買文創產品或體驗娛樂項目等，促進旅遊與消費的緊密融合。

同程研究院首席研究員程超功在接受澎湃新聞訪問時表示，境外旅客購物離境退稅「即買即退」全國推廣對入境遊市場構成重大利好。在持續的關稅大戰背景下，中國製造的物美價廉將大大提升對境外遊客的吸引力，入境購物遊有望成為「China Travel」的新潮流，並為相關城市帶來新的商機。