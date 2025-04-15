受賄逾2.07億元　江西人大常委會原黨組副書記殷美根一審被判死緩

江西省人大常委會原黨組副書記、副主任殷美根受賄一案，周二（4月15日）在福建省三明市中級人民法院一審公開宣判。殷美根犯受賄罪被判處死刑，緩期二年執行。



江西省人大常委會原黨組副書記、副主任殷美根。（央視新聞）

殷美根受賄一案在福建省三明市中級人民法院一審公開宣判。（央視新聞）

經審理查明，2003年至2023年2月，被告殷美根利用擔任原江西省經濟貿易委員會副主任，江西省九江市委常委、副市長，九江市市長，九江市委書記，江西省副省長，江西省委常委、江西省南昌市委書記、江西省副省長兼贛江新區黨工委書記，江西省人大常委會黨組副書記、副主任等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在工程承攬、企業經營等事項上提供幫助，非法收受他人財物共計折合人民幣2.07億多元。

法院認為，被告殷美根的行為構成受賄罪，數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，應依法懲處。鑒於殷美根受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，大部分贓款贓物及孳息已追繳，依法可以從輕處罰。

殷美根被判處死刑，緩期二年執行。（央視新聞）

遂以受賄罪判處被告殷美根死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產；對追繳在案的殷美根犯罪所得及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。