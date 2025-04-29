遼寧飯店大火致22死　負責人已被警方控制　目擊者：有人嘗試滅火

據央視新聞消息，2025年4月29日12時25分，遼寧省遼陽市白塔區三里莊回遷樓附近一飯店發生火災。截至14時，事故已造成22人死亡、3人受傷。



4月29日下午，遼陽市白塔區應急管理局值班工作人員介紹，發生火災的是三里廚娘飯店，目前火災已經撲滅。

天眼查APP顯示，白塔區三里廚娘飯店成立於2016年11月23日，注冊地位於遼寧省遼陽市白塔區三里街68-5號樓民主路160-11號，法定代表人為劉言。經營範圍包括餐飲服務。央視最新報道稱，目前善後處置工作已全面展開，飯店經營負責人已被警方控制，起火原因正在調查中。

現場救援工作也已結束，傷者生命體徵平穩，遼寧省已調派省市專家全力救治傷員，後續工作仍在進行中。

有目擊者表示，先是飯店外門面起火，然後飯店窗戶破碎，「風也大，三五分鐘火就起來了，瞬間那個窗戶玻璃就炸了，正好那點我看著了。之後火就燒進屋了。」目擊者稱，雖然消防5、6分鐘後便抵達現場，但到時飯店外面已燒完了。

目擊者回憶，他看到剛著火時，飯店廚房的人先跑出來嘗試滅火未果，「他們自己拿滅火器就滅火，滅不了，風太大火就起來了。」據介紹，起火飯店隔壁的銀行牌匾也被燒著，還有停放在外面的電動車也被燒著。

國家主席習近平今日（29日）在上海考察時對火災事故作出重要指示，強調要全力救治受傷人員，妥善做好遇難人員善後及家屬安撫等工作，盡快查明原因，依法嚴肅追責。國務院亦決定對該起重大事故查處實行掛牌督辦，要求迅速查明事故原因，嚴肅追責問責。