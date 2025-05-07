涉嫌受賄、濫用職權　國家體育總局原局長苟仲文被提起公訴

據新華社報道，十四屆全國政協原常委、民族和宗教委員會原副主任茍仲文涉嫌受賄、濫用職權一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由江蘇省鹽城市人民檢察院審查起訴。近日，鹽城市人民檢察院已向鹽城市中級人民法院提起公訴。



檢察機關起訴指控，被告茍仲文利用擔任北京市政府副市長，北京市委常委，北京市委副書記，國家體育總局黨組書記、局長等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；茍仲文身為國家機關工作人員，濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴重，依法應當以受賄罪、濫用職權罪追究其刑事責任。

苟仲文。（視覺中國）

公開簡歷顯示，茍仲文生於1957年6月，早期在原國家信息產業部工作，歷任中國電子信息產業發展研究院院長、原國家信息產業部副部長等職。2008年，茍仲文調任北京市副市長，任該職5年後，於2013年任北京市委常委、市委教工委書記、中關村管委會黨組書記，同時兼任北京市委黨校校長、北京行政學院院長。

2016年4月，茍仲文任北京市委副書記，半年後調任國家體育總局，2022年7月29日消息，茍仲文因年齡原因，不再擔任國家體育總局局長、黨組書記職務，後任全國政協民族和宗教委員會副主任。2024年5月30日消息，茍仲文被查。