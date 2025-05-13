中國首例侵入式腦機臨床試驗成功　截肢受試者可靠意念打機

《人民日報》 報道，近日，上海階梯醫療科技有限公司宣布，其自主研發的侵入式腦機接口系統，已於今年成功完成中國國內首例侵入式腦機接口系統人體長期埋植前瞻性（FIM）臨床試驗。



受試者。（影片截圖）

受試者可以用意念控制光標。（影片截圖）

受試者可以用意念打機。（影片截圖）

報道指，階梯醫療的侵入式腦機接口系統採用自主研發的超柔性神經電極技術，電極直徑僅頭髮絲的1/100，通過微納加工工藝實現高通量信號採集。相比傳統剛性電極，其生物相容性顯著提升，植入後可與腦組織形成「無瘢痕」界面，長期穩定記錄神經信號。

植入體直徑26mm、厚度不到6mm，是全球最小尺寸的腦控植入體，僅硬幣大小。埋入大腦的部分在電極尖端，肉眼難以分辨。（階梯醫療/澎湃新聞）

專家通過顱骨3-5毫米微孔微創穿刺技術完成植入。（影片截圖）

專家通過顱骨3-5毫米微孔微創穿刺技術完成植入。（影片截圖）

在此次前瞻性臨床試驗中，一位四肢截肢多年的男子成為受試者。手術過程中，專家通過顱骨3-5毫米微孔微創穿刺技術完成植入，手術創傷顯著低於傳統開顱手術。術後經過康復訓練，受試者逐步能夠通過大腦發出的信號實現意念操控鼠標玩電子遊戲。訓練3周後，受試者達到了跟普通人控制電腦觸摸板相近的水平，目前還在持續進步中。

受試者可以下象棋。（影片截圖）

截肢受試者可靠意念打機。（影片截圖）

階梯醫療職員表示，這是國內首例侵入式腦機接口在註冊前的前瞻性臨床實驗，該公司也成為繼馬斯克的Neuralink之後全球第二家進入臨床階段的侵入式腦機接口公司。

受試者。（影片截圖）

據介紹，中國腦機接口研究與產業近年來開始高速發展。多家企業和研究機構正在積極開展臨床試驗和科研，中國的腦機接口試驗數量、技術專利和研究成果躍升至世界前列。今年3月，國家醫保局新設腦機接口相關價格項目，意味着中國腦機接口技術可能將在不久的未來進入臨床，真正造福高位截癱、截肢等活動受限的受試者。