外交部：中方決定不同意台灣地區參加今年世衛大會

撰文：許祺安
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5月15日（今日）的中國外交部例行記者會上，有媒體提問稱，第78屆世界衛生大會將於5月19日開幕，台灣方面迄今沒有收到與會邀請，ˋ中國大陸政府對此有何評論？

對此，外交部發言人林劍表示，「在中國台灣地區參與國際組織包括世界衛生組織問題上，中方的立場是一貫明確的，即必須​​按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則。」

外交部發言人林劍。（央視新聞）

他提到，中國台灣地區在未經中央政府同意的前提下，沒有任何根據、理由或權利參加世衛大會。民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。

林劍表示，為了維護一個中國原則，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方決定不同意台灣地區參加今年世衛大會。

他稱，一段時間以來，民進黨當局和個別國家公然開歷史倒車，蓄意歪曲挑戰聯大及第2758號決議，企圖挑戰一個中國原則。這不僅是在挑戰中國主權和領土完整，也是挑戰國際正義和普遍共識，挑戰二戰後國際秩序。

林劍指，中方作出不同意台灣地區參加今年世衛大會的決定，並得到了國際社會廣泛理解和支持。這充分說明堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨，大義所在。

林劍稱，國際社會堅持一個中國原則的格局不容挑戰，不可撼動。無論民進黨當局說什麼、做什麼都改變不了兩岸同屬一個中國、台灣是中國一部分的事實，阻擋不了中國必然統一也終將統一的歷史大勢。

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