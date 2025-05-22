閩南海域進行兩棲裝甲車海上駕駛訓練　兩棲戰車變身突擊「尖刀」

官媒《央視軍事》報道，5月20日上午，解放軍東部戰區第73集團軍某合成旅在閩南某海域展開兩棲裝甲車海上駕駛訓練。訓練內容包括多型裝甲車依次下海，向指定目標海域推進，全程以閉艙方式完成駕駛科目，模擬登陸突擊實戰場景。



《央視》指出，此次訓練為該旅執行野外駐訓任務的一環，車組成員需在1.5公里長的海上訓練路段完成「直通路」、「樁間限制路」、「蛇形限制路」等多種限制障礙路段的操駕，訓練其「精準感知方向和精準操作戰車的能力」。

報道提到，與陸上駕駛相比，海上駕駛須面對浪湧、暗流等複雜環境，加上夏季艙內溫度高達40度以上，對官兵而言是「心理與生理的雙重考驗」。

另有媒體後於21日報道，指出第73集團軍駐地位於廈門，是解放軍對台作戰的前沿主力部隊。

央視軍事報道，20日上午，正在執行野外駐訓任務的共軍陸軍第73集團軍某合成旅組織官兵，開展兩棲裝甲車海上駕駛訓練。（上觀新聞）

《央視軍事》報道稱，解放軍認為，在兩棲作戰中，真正撕開敵方防線的「尖刀」，是艦載武裝直升機與兩棲裝甲車等裝備，其中兩棲戰車是登陸突擊中最關鍵的力量。報道指出，「沒有兩棲戰車的突擊上陸，就談不上成功的登陸作戰」，並強調現役05式兩棲戰車的海上機動性處於世界領先地位，其艏滑板可根據海況與航速靈活調整俯仰角，確保在水上航行時的穩定性與高效率。

解放軍第73集團軍某旅官兵伯少璞表示，05式裝備是其兩棲重型合成旅的主要裝備，以其合成營為例，編制的裝備比較多，形成登陸突擊作戰能力也比較強。訓練從注重單一的技能訓練，到聯合向指揮方面佔的比率愈來愈多。