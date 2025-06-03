胡錫進評「哈佛中國女孩蔣雨融」：網民反感是因社會資源分配不公

中國女孩蔣雨融近期在哈佛大學畢業典禮上發表演講，獲得熱烈掌聲，但其背景亦引發內地輿論廣泛討論與爭議。針對此事，內地官媒《環球時報》前總編輯胡錫進6月2日撰文發表評論，直言「網上對蔣雨融的反感和質疑，最大動因就是社會資源分配的公平問題」，認為這場輿論風波反映了當前社會對於教育與機會分配不公的高度敏感。



2017年5月23日，《環球時報》總編輯胡錫進作為“文化鄭州名人行”邀約的首位嘉賓，在鄭州廣播電台1號演播廳，面對觀眾的提問時回答說：“誰都有說話的權利，被拍磚不必在意。（視覺中國）

胡錫進在文章中表示，蔣雨融作為一名中國學生在哈佛畢業演講，是個人的精彩時刻，亦有助於提升中國學生在哈佛的整體形象。「這次畢業演講的是一個中國女孩子，比她假如是個日本或者韓國、菲律賓女孩，說實話更讓我高興。」他坦言，若非後續爭議發酵，「相信很多國人會與我有同樣的感受」。

然而，他指出，蔣雨融的背景遭網民深扒後，輿論開始轉向，「她進哈佛得到了中國綠發會秘書長的推薦，她的父親是中國綠發會的管理人員（疑似高管）之一。」胡錫進認為，蔣的求學資源與一般家庭孩子差距明顯，引發社會普遍對「不公平佔有資源」的不滿情緒。

哈佛大學舉行畢業典禮，其中一位演講者是來自中國青島的江玉蓉。（影片截圖）

近日在哈佛大學畢業典禮上代表畢業生致詞而爆紅的中國留學生蔣雨融。（影片截圖）

並提到此前引發公憤的「協和4+4董小姐」、「200萬耳環的黃楊鈿甜」等事件，指出「緩解這樣的輿論事件，最根本的還是要繼續加強公平建設，讓更多的人相信，我們的社會在朝愈來愈公平的方向不斷改善從未停步。」

他強調，這種情緒的迅速發酵「在當下的社會有其深刻根源，因此非常值得理解」，並指出「在當前優質教育資源競爭激烈，畢業後工作難找的情況下，公平尤其是實現社會情緒平穩的關鍵事項，全社會要不遺餘力地從各個角度對它進行完善」。

而對於部份網民將蔣雨融與中國 NGO 與西方滲透掛鉤，甚至指責其為「反體制工具」，胡錫進則反對認為「這樣的認知與對海外留學生的整體質疑和歧視有著相同邏輯，是後者的一次具體化」。

他解釋，即便網民有情緒，但在沒有證據證明蔣雨融「在外學習期間存在違背國家利益言行」的情況下，不能因她是哈佛畢業生就做「中國不需要她這種人」的判斷，「是嚴重不妥的」。

他又指出，香港大學在美國驅逐哈佛國際學生事件後，迅速表示接收，展現開放態度，「那才是值得稱道的態度」。對於蔣雨融等中國留學生，「如果他們畢業後選擇回國工作，應當整體上受到國內社會的鼓勵和歡迎」。

近日在哈佛大學畢業典禮上代表畢業生致詞而爆紅的中國留學生蔣雨融。（影片截圖）

胡錫進更提到蔣雨融的家庭，他表示，此類家庭雖非大富大貴，但因比較了解國際上的求學門路，經濟上也負擔得起，惟對草根階層而言「依然較難發現、獲得」，反映當前社會仍存廣義「不公平」的現實。他直言，「互聯網視角遇到事情會先朝『公平與否』的方向審視，這成了當下的輿論慣性之一」。

對於蔣雨融面對的網絡反噬，胡錫進認為，「她應當做的就是承受輿論上的這些情緒，等著它自然過去」，若她的經歷「在國內的法律和規章面前都無可挑剔，她就不會因這件事最終蒙受損失」。並表示，「依據目前互聯網上與蔣雨融有關的各種信息，老胡個人願意善意地祝願她從哈佛畢業後，有一個陽光的未來。」