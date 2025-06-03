2日本人大連遇害　警方：因經營合作產生矛盾　疑犯已刑事拘留

日本傳媒6月3日報道，2名日本人早前在中國遼寧省大連市被殺害，當地警方拘捕一名中國籍疑犯。消息指案件或涉及商業糾紛。



6月3日下午，大連警方發佈警情通報回應事件：犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。



通報介紹，事發於5月23日，警方接到報警在大連普蘭店區大劉家街道轄內發生一起致2人死亡的刑事案件。

5月24日，警方將42歲的男性犯罪嫌疑人袁某功成功抓獲。警方介紹，袁某功此前長居日本。2名被害人為臨時入境的日本籍男子，2人是袁某功在日本期間的商業夥伴，因經營合作產生矛盾引發該案。

大連警方通報

目前，袁某功已被公安機關依法刑事拘留，案件將在進一步偵辦後，依法移送檢察機關審查起訴。

警方表示，已向抵達大連的被害人家屬通報了案件相關情況，家屬無疑議。有關部門協助其處理完成了遺體火化等後事，被害人家屬已於6月1日返回日本。

在6月3日外交部例行記者會上，有記者提問稱，據日本媒體報道，中國遼寧省通報稱，兩名日本人在大連被殺害，中方能否公布更詳細的信息？

對此，發言人林劍表示，5月23日，大連公安機關接到一起致兩人死亡的刑事案件報警。經初步調查，被害人為日本公民，系犯罪嫌疑人商業夥伴，因經營合作產生矛盾引發該案。案情目前正在進一步調查中，中方有關部門將依法予以處理。