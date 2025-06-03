盧東亮任山西省代省長　成第二位「70後」省政府一把手

綜合山西省媒體報道，6月3日，山西省第十四屆人民代表大會常務委員會第二十一次會議決定：盧東亮代理山西省人民政府省長。5月30日消息，中共中央批准：盧東亮同志任山西省委副書記。



現年52歲的盧東亮將是繼浙江省省長劉捷（55歲）之後，第二位「70後」省政府一把手。同時也是繼劉捷、國家金融監督管理總局局長李雲澤、共青團中央書記處第一書記阿東之後，內地第四名「70後」正省部級高官。

公開簡歷顯示，盧東亮，男，漢族，1973年12月生，遼寧康平人，1995年7月參加工作，1993年5月加入中國共產黨，大學學歷，經濟學學士學位。盧東亮是二十屆中央候補委員。

他1995年畢業於北方工業大學，長期在中國鋁業股份有限公司工作，歷任財務部總經理、總裁助理兼蘭州分公司黨委書記、總經理、工會主席等職。

現年52歲的盧東亮是中國第二位「70後」省政府一把手。

2016年，盧東亮出任中國鋁業公司（2017年12月更名為中國鋁業集團有限公司）黨組成員、副總經理，並同時擔任中國鋁業股份有限公司黨委副書記、紀委書記、高級副總裁，2018年任中國鋁業股份有限公司黨委書記、總裁，2019年2月任中國鋁業股份有限公司黨委書記、董事長。

2020年5月，盧東亮調任山西省副省長。2021年10月，盧東亮當選山西省委常委，次月任大同市委書記，2024年12月任山西省常務副省長，至此番履新。

前任金湘軍涉嚴重違紀違法任上被查

盧東亮前任、山西省原省長金湘軍，在4月中央巡視組巡視山西期間，被通報涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。其被查前2日（4月10日）還在主持召開山西省政府常務會議。