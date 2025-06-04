中國第三代自主超導量子計算機　完成全球超50萬個任務刷新紀錄

中國第三代自主超導量子計算機「本源悟空」，2024年1月6日上線運行，目前已為143個國家和地區的用戶完成超50萬個量子計算任務，全球訪問量突破2900萬次，刷新中國自主量子算力服務規模紀錄。



據「中國新聞網」報道，本源悟空由本源量子計算科技(合肥)股份有限公司自主研發，其完成的量子計算任務覆蓋領域已從基礎科研延伸至流體動力學、生物醫藥、金融科技等產業場景。

數據顯示，在本源悟空的境外用戶中，美國、加拿大等國家訪問頻次位居前列，其中美國用戶訪問量位居第一。

中國第三代自主超導量子計算機「本源悟空」。（網上圖片）

2024年10月，中國科研團隊依託本源悟空完成全球最大規模量子計算流體動力學仿真。2025年初，本源悟空超導量子算力接入金融量子雲實驗平台，探索金融領域更高效的問題解決方案。

2025年5月，依託本源悟空量子計算機真機，本源量子研究團隊推出分子對接預測應用、藥物毒性預測應用和藥物相互作用預測應用，為新藥研發設計相關環節提供更快捷準確的路徑。

安徽省量子計算工程研究中心主任郭國平表示，本源悟空的背後是量子晶片設計工業軟件、測控系統、極低溫環境支撐系統等量子計算機全棧技術的自主突破。本源悟空完成超50萬個全球量子計算任務，標誌着中國自主量子算力已從「可用」邁向「規模化應用」階段，成為全球量子計算領域的重要參與者。