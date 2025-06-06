ASML批美國管制拖累全球技術發展：越打壓中國越自強

荷蘭半導體設備製造商ASML執行長克里斯托夫．富凱（Christophe Fouquet）近日罕見對美國晶片政策公開表態，警告美方對中國的出口管制不僅損害ASML在全球半導體產業的領導地位，還可能刺激中國加速自主研發，最終「適得其反」。



據《紐約時報》6月5日報道，富凱在接受專訪時指出，美國對華技術限制將進一步促使中國自立自強，「你試圖阻止的人，會加倍努力以求成功」。

富凱表示，ASML原本避免在地緣政治中高調發聲，但在實際利益受損後，該公司已難再沉默。富凱坦言，「很大一部分事情我們仍然無法掌控」，並警告美國政策恐重塑全球供應鏈、拖慢AI和其他高科技的發展，同時削弱西方在半導體領域的優勢。

報道指出，ASML因其掌握先進光刻機技術，成為全球晶片供應鏈的關鍵企業。隨著中美貿易緊張加劇，ASML被迫配合美國出口管制，限制對中國出貨。

不僅如此，美國總統特朗普上月宣布對歐洲輸美商品課徵50%關稅，亦使ASML生產成本上升。雖然特朗普兩天後暫停實施該關稅，但已造成不確定性加劇。富凱直言，如果美國想在本國生產晶片，必須確保成本合理。如果有關稅，成本當然會上升。

荷蘭光刻機巨頭ASML。（Reuters）

此外，富凱透露，ASML目前已擴大在華盛頓、布魯塞爾與海牙的政策遊說團隊，希望歐洲和荷蘭政府能挺身而出，「我們總是希望有人能為我們挺身而出。我認為，對歐洲、對荷蘭來說，ASML是個大話題，這是一個真正的機會。」

《紐約時報》報道指出，富凱正在向美歐官員傳達一項訊息：全球半導體供應鏈是高度一體化的，若干預單一市場，將會拖慢全球技術進展，並推高成本。他批評，美方經常以「國家安全」為名行保護主義之實，與其遏制競爭對手，不如專注於推動自身創新。

除了富凱之外，多位半導體業高層亦對美國政策表示不滿。NVIDIA執行長黃仁勳上月也指出，美國對華晶片限制已「失敗」，對美國企業的損害遠大於中國。

黃仁勳接受採訪時表示，出口管制導致公司損失高達150億美元，並認為透過限制AI技術傳播來阻止其他國家獲得美國技術，這種想法從根本上就是錯的。

例如黃仁勳5月29日在財報電話會議中重申，出口限制無法阻止中國AI發展，反而會「刺激中國創新、強化其海外實力，削弱美國地位」。

美國《消費者新聞與商業頻道》（CNBC）亦曾報道，多位分析師和業內人士認為，美國限制措施實際「弊大於利」，不但未能阻止中國，還可能加速其追趕步伐。

在此背景下，荷蘭外交大臣費爾德坎普近期訪華期間，中方也向其表達希望放鬆對ASML出口限制的立場。對此，外交部發言人毛寧強調，半導體產業高度全球化，產供鏈的形成是市場與企業選擇的結果，「中方願與包括荷蘭在內的國際社會一道，共同維護全球半導體產供鏈的穩定」。