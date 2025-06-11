颱風蝴蝶｜深圳料今明有雷陣雨　最大陣風7級　周五風雨逐漸明顯

颱風「蝴蝶」來襲，本港天文台今日（6月11日）發布一號戒備信號。

深圳氣象局預計，受「蝴蝶」外圍環流影響，深圳今、明（6月12日）兩日將有雷陣雨。



颱風「蝴蝶」路徑預報。（中央氣象台）

深圳市氣象局表示，原位於南海中部海面的熱帶擾動已於昨日（6月10）8時發展為熱帶低壓，下午2時其中心位於深圳偏南方約750公里，中心附近最大風力7級（15米/秒），預計未來緩慢向西北偏西方向移動，強度逐漸加強，今日加強為今年第1號颱風「蝴蝶」，逐漸靠近海南島南部到廣東西部一帶沿海。

受其外圍環流影響，預計深圳今、明兩日多雲，間中有雷陣雨，偏東風逐漸加大，最大陣風7級左右，今日氣溫27℃-33℃，中北部和人口密集區35℃或以上，明日高溫明顯緩解。

深圳6月11日至12日將有雷陣雨。（新華社）

展望周五（6月13日）至周日（6月15日），風雨漸趨明顯，最大陣風8級或以上，暴雨風險高。氣象專家表示，南海颱風具有結構不典型，路徑多變的特點，呼籲關注最新氣象信息。

另據中央氣象台預計，「蝴蝶」將以每小時10-15公里的速度向偏西偏北方向移動，強度逐漸加強，逐漸向海南島南部到廣東西部一帶沿海靠近，並將於周五在上述沿海登陸（強熱帶風暴級到颱風級，10-12級，25-33米/秒），之後轉向東北方向移動，強度逐漸減弱。