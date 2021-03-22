中國「核潛艇之父」彭士祿去世　終年96歲

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-03-22 20:04

據報道，中國核潛艇第一任總設計師彭士祿去世，終年96歲。

中國核潛艇第一任總設計師彭士祿去世。（微博@我們的太空）

官方央視軍事頻道3月22日報道稱，據彭士祿親屬透露，中國核潛艇第一任總設計師彭士祿，於2021年3月22日中午在北京去世，終年96歲。

彭士祿（1925年11月出生），是中共早期領導人彭湃次子。中國工程院首批院士，核動力科學家，中國第一代核潛艇首任總設計師，被譽為「中國核潛艇之父」，也是中國核電站的主要設計者領導者。

他曾任中國造船工業部副部長兼總工程師、水電部副部長兼總工程師、廣東省委常委、中國核潛艇第一任總設計師、中共十二屆中央候補委員、第八屆中國人大常委。

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20世紀60年代中後期，彭士祿主持中國核潛艇核動力裝置的論證、設計、試驗以及運行的全過程。參加、組織研製成功的耐高温高壓全密封主泵達到了當時的世界先進水平。

作為首任主要技術負責人，彭士祿主持確立了中國第一艘潛艇核動力裝置的設計方案，建立了一整套核動力裝置靜態和動態主參數計算方法。

彭士祿長期從事核動力研究設計工作，是中國核動力領域的開拓者和奠基者之一。他曾在自述中寫道 「如活着能熱愛祖國、忠於祖國，為祖國的富強而獻身，足矣。」