38歲兩孩母秦嶺鹿角梁徒步失聯5天　目擊者拍到曾現草甸區域崖邊

周五（20日），有網友發帖稱，陜西西安一名38歲曹姓女子在秦嶺鹿角梁徒步失聯5天，引發關注。據悉，鹿角梁位於秦嶺腹地，海拔2700米，是西安長安區與安康寧陜縣的分界線，也是高冠河的源頭。



失聯女子丈夫雷先生向內媒透露，6月16日清晨，妻子獨自從安康寧陜廣貨街鎮秦嶺牛圈溝進山，計劃前往鹿角梁，但至今音訊全無。16日下午，雷先生多次撥打妻子電話，顯示已關機，當晚仍無法聯繫。17日，他向寧陜縣公安局廣貨街派出所報警，警方隨即提供救援隊聯繫方式，並由牛保派出所跟進協助。

雷先生表示，由於救援隊當時在拉練，17日和18日，家屬自行組織親友及村民上山搜尋，但未果。其間，其他徒步者提供線索，確認女子曾出現在鹿角梁一處三岔路口及山上草甸區域崖邊。19日起，在多方協助下，兩支救援隊加入搜救，目前仍在山區全力搜尋，但仍未發現女子蹤跡。

其他徒步者提供線索，確認女子曾出現在山上草甸區域崖邊。（極目新聞）

據了解，失聯女子有一定登山經驗，家中育有兩子，事發前無異常表現。雷先生呼籲徒步愛好者及公眾提供線索，助其盡快尋回妻子。

廣貨街派出所證實已接到相關報警，但表示搜救暫無結果，細節不便透露。牛保派出所則表示，搜救工作仍在緊張進行中。

目前，搜救行動仍在繼續，相關部門與家屬正全力以赴，希望能早日傳來好消息。