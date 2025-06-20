新冠肺炎｜疾控專家：疫情已連減三周　進入穩定下降通道

周五（20日），國家衛健委召開新聞發布會，北京市疾控中心研究員楊鵬在會上介紹，全國新冠疫情自5月下旬達到今年第一個相對高位後，已連續三周下降，進入穩定下降通道。另外，流感等其他呼吸道傳染病也處於較低流行水平。



楊鵬表示，北京新冠病毒活動於5月上旬後即逐步下降，整體強度低於既往的流行水平。本次新冠疫情波動導致的疾病臨床嚴重程度，未發生明顯變化，發熱門診就診總體比較平穩，未對醫療資源和生產生活秩序造成明顯影響。

為減少旅途中感染呼吸道傳染病的幾率，楊鵬建議公眾在旅行前提前了解目的地傳染病流行情況，關注天氣及專業部門的提示，及時增減衣物，準備消毒紙巾、口罩、常用藥物等。對於出境旅行的人員，出入境時還應做好個人的健康申報。

同時，要在旅行中做好個人防護，老年人、孕婦、基礎性疾病患者等人群，盡量減少前往人群密集的室內公共場所。旅行後則要關注自身健康狀況，如出現發熱、咳嗽等呼吸道感染症狀，根據病情嚴重程度及時前往醫療機構就診。入境後如出現發熱、皮疹等癥狀的出境旅行人員，應及時就診，並主動向工作人員告知境外旅行史和接觸史。

楊鵬提醒，大家在日常生活中要保持良好的衛生習慣，特別是要勤洗手，注意手衛生，避免用不潔淨的手觸摸眼、口、鼻等部位，室內要有空氣流通交換，與有症狀人群接觸時要做好個人防護。