中國汽車業內卷式競爭　官媒：無序價格戰最終是「誰都不賺錢」

中國汽車行業被認為「內卷式」競爭，不過7月，比亞迪在全國叫停「限時一口價」，啟用新購車政策。特斯拉（Tesla）中國則宣布Model 3長續航全輪驅動版售價上調1萬元人民幣。官媒《經濟日報》周六（5日）發表評論文章指出，要為車市「內卷式」競爭踩剎車。



今年前5個月，中國汽車產銷量分別完成1282.6萬輛和1274.8萬輛，同比分別增長12.7%和10.9%。不過，不少整車企業盈利能力持續堪憂，上遊供應商賬期被「越拖越長」，下遊經銷商「越賣越虧」，汽車市場總體呈現「增量不增收、增收不增利」怪象，與產銷量雙位數增長形成對比。

文章指，汽車產業深陷以無序「價格戰」為主要表現形式的「內卷式」競爭。從「油電同價」到「電比油低」，從「豪車打對折」到「限時一口價」，「價格戰」在不到三年時間就打了四輪。雖然「價格戰」並不是什麼新鮮事，家電、手機、電腦等消費品行業都打過，但當汽車行業的「價格戰」變得無序，打到「誰都不賺錢」時，其對產業生態的破壞性就值得警惕。

文章進一步指，無序「價格戰」雖然在短期內能吸引一些價格敏感型客戶並增加銷量，但會擠壓企業利潤空間，帶來一系列問題。如部分企業會過度關注短期利益，忽視長期技術積累和創新研發投入，進而削弱行業整體競爭力；部分會選擇利用優勢地位，向上下遊「強行壓價」、延長賬期、轉嫁壓力，進而沖擊產業鏈供應鏈安全；部分則會偷工減料、減質減配、以次充好，進而破壞產業健康發展生態。

文章強調，汽車是一個高價值的耐用消費品，從來都不是價格越便宜越好。汽車使用場景複，雜，且與人的生命息息相關，對產品質量要求較高。無序「價格戰」的持續升溫，客觀上會催生車企以犧牲質量為代價的「以價換量」行為，帶來新的安全隱患。

圖為比亞迪在泰國羅勇開設的電動車工廠。（Reuters）

當前，中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。從供給端看，高質量發展應該實現產業體系比較完整，生產組織方式網絡化智能化，創新力、需求捕捉力、品牌影響力、核心競爭力強，產品和服務質量高。從分配看，高質量發展應該實現「投資有回報、企業有利潤、員工有收入、政府有稅收」。而汽車行業以無序「價格戰」為主要表現形式的「內卷式」競爭，具有鮮明的內耗性，過多資源、要素投入低效，甚至無效競爭，抑制了創新活力的釋放，阻礙了供需間高水平動態平衡的形成，遲滯了投入與分配的循環通暢。

文章最後指出，此次車市「價格戰」之所以能踩下剎車，一方面在於車企「降價提量」邊際效應遞減。以某頭部車企為例，今年上半年月銷量均在30多萬輛，表明單純依靠降價刺激銷量的效果在減弱。何況在產品力差不多的情況下，各大車企競相打無序「價格戰」，最終就是「誰都不賺錢」，銷量還提不上去。既然無序「價格戰」對於提高銷量無意義，再打下去的動力必然不足。

另一方面，則在於有關部門對「內卷式」競爭治理效果正在顯現。5月以來，中汽協發布《關於維護公平競爭秩序 促進行業健康發展的倡議》，得到行業積極響應。工信部明確表示，無序「價格戰」沒有贏家，更沒有未來，並加強了產品一致性抽查，以配合相關部門開展反不正當競爭執法，維護公平有序市場環境。

低價不僅影響產品質量，還關乎新質生產力培育與中國經濟高質量發展。日前召開的中央財經委員會第六次會議強調，縱深推進全國統一大市場建設，要聚焦重點難點，依法依規治理企業低價無序競爭，引導企業提升產品品質，推動落後產能有序退出。這為下一步治理汽車行業「內卷式」競爭，提供了科學方法和有效路徑。