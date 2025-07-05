中科院院士預測廣東將發生8級以上大地震？團隊：純屬謠言已報警

近日，一張聲稱「中國科學院院士倪四道預測廣東將發生8級以上大地震」的截圖在網絡上廣泛流傳。截圖顯示，一名為「倪四道」的用戶宣稱，其團隊預測未來8個月內，廣東某經緯度位置將發生8級以上地震。周六（5日），倪四道院士團隊及地震專家已明確表示，此信息純屬謠言，團隊已報警處理。



倪四道是中國科學院院士，地球物理學家，主要從事地震學研究，目前擔任中國科學院精密測量科學與技術創新研究院副院長。周六上午，內媒聯繫了倪四道院士團隊的工作人員，對方澄清該截圖內容並非倪四道院士發布，純屬虛假信息。其團隊對網絡謠言表示強烈譴責，並已向警方報案以追究造謠者責任。

網傳截圖。（網上圖片）

地震專家、中國地震局地震預測研究所原研究員陳會忠表示，該截圖信息毫無科學依據，顯然是有人冒用倪院士名義進行造謠。陳會忠透露，他已與倪院士本人聯繫，確認其已就此事報警。專家呼籲公眾勿信謠傳謠，應以官方權威信息為準。

廣東省位於中國東南沿海，處於相對穩定的華南地塊，地震活動頻率和強度相對較低。根據中國地震局的歷史數據，廣東地區以中小型地震為主，6級以上地震較為罕見。然而，廣東並非完全無地震風險，例如1962年的河源地震（6.1級）曾造成一定影響。專家表示，儘管廣東位於地震帶邊緣，但現代地震監測技術已能有效監測異常活動，公眾無需過分恐慌。

為提高地震防範意識，廣東省地震局近年來持續加強地震監測與防災宣傳，推廣應急避險知識，確保民眾在面對突發情況時能冷靜應對。專家再次強調，地震預測是一項複雜的科學挑戰，當前技術無法精確預測地震的具體時間與地點，公眾應保持理性，切勿輕信未經證實的網絡傳言。