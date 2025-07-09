非法收受財物逾2.29億元　新疆政協原副主席竇萬貴被判死緩

新疆維吾爾自治區政協原黨組成員、副主席竇萬貴受賄案，周三（7月9日）在廣西壯族自治區柳州市中級人民法院一審公開宣判。

竇萬貴非法收受財物逾2.29億元人民幣，被判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產；對其受賄所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分，繼續追繳。



竇萬貴。（央視新聞）

竇萬貴一審被判死緩。（央視新聞）

經審理查明，2003年至2022年，被告竇萬貴利用擔任新疆維吾爾自治區托里縣委書記，吐魯番地委委員、組織部部長，阿克蘇地委委員、組織部部長，阿克蘇地委副書記、政法委書記，阿克蘇地委代理書記、書記，新疆維吾爾自治區政協副主席、阿克蘇地委書記等職務上的便利，為有關單位和個人在項目承攬、礦產開發、企業經營、職務提拔調整等事項上謀取利益，直接或通過他人非法收受財物共計折合人民幣2.29億餘元。

柳州市中級人民法院認為，被告竇萬貴的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑒於其受賄犯罪中有未遂情節，歸案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的絕大部分犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及孳息絕大部分已追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。