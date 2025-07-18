重慶忠縣舉行招商推介會　與新西蘭及澳門企業簽訂意向合作協議

「行走中國·2025海外華文媒體川渝行」聯合參訪團18日（周五）赴重慶忠縣，參加忠縣招商推介會。忠縣政府在現場與新西蘭奇異果生物科技有限公司、澳門德泰合康中醫藥科技發展有限公司簽訂意向合作協議，擬在相關產業展開合作。



重慶忠縣18日（周五）舉行招商推介會。

忠縣縣委書記李電致辭稱，在這裡，大家可以開拓柑橘精深加工與全球營銷的廣闊藍海，開發「忠州八景」獨有的生態人文寶藏，融入具有國際競爭力的醫藥產業集群，共享新能源、化工新材料及高端裝備製造的發展紅利，可以開發利用忠縣豐富的筍竹、林木、頁岩油、頁岩氣資源，把事業做大、把產業做得更強。

「忠縣是一個農副產品非常豐富的地方，新西蘭是一個農牧業科技非常發達的國家，雙方在旅遊、文化、經貿合作上有很多的互補優勢。」新西蘭華僑華人聯合會會長、新西蘭奇異果生物科技有限公司董事長陳水珍說，作為海外僑領，希望發揮橋樑紐帶作用，為重慶的企業走向國際市場牽線搭橋。

忠縣縣委副書記、縣長徐海波則表示，當前，忠縣緊扣「加快打造三峽庫區特色中等城市特色產業集群縣域樣板」總目標，聚焦「雙千億」（2029年前後，工業總產值、GDP均超千億）、「雙50」（2035年，城區規模超50平方公里、50萬人口）兩個主要支撐目標，加快推動經濟社會高質量發展。

「行走中國·2025海外華文媒體川渝行」於7月17日在重慶啟動，活動聚焦成渝地區雙城經濟圈建設，邀請了來自阿聯酋、菲律賓、柬埔寨、斯里蘭卡、印尼、埃及、科特迪瓦、波蘭、德國、法國、巴西、新西蘭等地的26家主流華文媒體赴川渝參訪。