貝萊德傳發赴華備忘錄　VPN、公司手機全面禁用

在中美緊張局勢升溫背景下，美國資產管理巨頭貝萊德（BlackRock）近日強化對員工前往中國出差的規範。據《彭博社》報道，貝萊德已要求前往中國出差的員工須使用臨時備用手機，並不得攜帶公司配發的筆記型電腦，此舉凸顯跨國企業對中國境內人員安全風險的日益關切。



《彭博社》引述一份由貝萊德發出的內部備忘錄指出，該公司對中國出差政策進行強化，並自7月16日起生效。備忘錄中明確指出，員工不得使用貝萊德發放的iPhone與iPad，也不得使用公司筆記型電腦或透過VPN進行遠程連線。同時，員工若因私赴華，也將無法訪問貝萊德內部網絡。

消息發布前不久，一名在富國銀行（Wells Fargo）美國總部從事貿易融資業務的銀行高管赴中國後遭禁止出境。對此，外交部7月21日回應稱，該名高管「涉及中方在辦的一起刑事案件」。美國國務院則證實，中國政府亦阻止一名以個人身分訪華的美國專利商標局員工離境。

報道稱，在中美地緣政治日益緊張之際，跨國金融企業在中國的業務經營壓力倍增，且隨著中美經濟摩擦升級及中國經濟放緩，包括摩根士丹利、高盛等多家外資機構已陸續縮減在華布局。

貝萊德目前在中國設有一家全資基金管理公司，並與中國建設銀行合資成立財富管理公司。