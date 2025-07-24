中紀委副部級「內鬼」李剛被提起公訴　被控結交政治騙子

最高人民檢察院周四（7月24日）消息，中央紀委國家監委駐中央組織部紀檢監察組原組長李剛涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由湖北省武漢市人民檢察院審查起訴。近日，武漢市人民檢察院已向武漢市中級人民法院提起公訴。



檢察機關起訴指控，被告李剛利用擔任四川省大邑縣委常委、副縣長，溫江縣委副書記、縣長，成都市溫江區委副書記、區長，溫江區委書記，四川省招商引資局黨組書記、局長，四川省巴中市委書記，四川省自貢市委書記，四川省政府副省長，雲南省委常委、組織部部長等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

公開資料顯示，李剛出生於1965年7月，四川大邑人，1982年12月參加工作，1986年9月加入中國共產黨，電子科技大學工商管理專業、中央黨校經濟學專業畢業，在職研究生學歷，工商管理碩士。

李剛。（網上圖片）

李剛在四川省工作了38年，早年主要是在其家鄉任職，曾升至大邑縣委常委、副縣長、縣委副書記。2001年，李剛調任溫江縣擔任縣長，後成為成都市溫江區區長、區委書記。2008年起，李剛擔任四川省招商引資局局長、黨組書記。

2011年2月，46歲的李剛獲任巴中市委書記，並擔任該職5年。2016年4月，他調任自貢市委書記。擔任自貢市「一把手」4年後，李剛的官場生涯開啟了快速晉升之路。2020年1月，他被任命為四川省發改委主任、黨組書記，半年後升任四川省副省長，一年後又跨省赴雲南省擔任省委常委、組織部部長。

2023年9月，58歲的李剛奉調進京任職，此後出任中央紀委國家監委駐中央組織部紀檢監察組組長。2024年9月30日晚，中央紀委國家監委官宣李剛被查。2025年4月7日，中央紀委國家監委通報李剛被開除黨籍和公職。

中央紀委國家監委通報稱，李剛喪失理想信念，背棄初心使命，搞投機鑽營，結交政治騙子，對抗組織審查；罔顧中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益；廉潔底線失守，違規從事營利活動；貪欲膨脹，將公權力當作謀取私利的工具，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。