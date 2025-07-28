福田口岸｜女子胸圍藏活球蟒闖關被截　稱收「帶工費」代人帶入境

7月14日，皇崗海關在福田口岸旅檢入境渠道發現一名女性旅客神色慌張、步履匆忙，海關關員上前攔截檢查，發現她將4條活蛇藏在內衣企圖過關。經鑑定，4條活蛇為球蟒。



海關發布消息，7月14日，皇崗海關關員在福田口岸旅檢大廳監管入境旅客及其行李物品時，發現一名女性旅客進入海關監管區時未向海關申報，且神色慌張、步履匆忙，隨即對其攔截檢查。

7月14日，皇崗海關在福田口岸查獲有旅客攜帶4條活球蟒過關，企圖入境內地。（海關發布）

7月14日，皇崗海關在福田口岸查獲有旅客攜帶4條活球蟒過關，企圖入境內地。（海關發布）

海關關員在其內衣中查獲用棉襪包裹的活體蛇4條。（海關發布）

海關關員在其內衣中查獲用棉襪包裹的活體蛇4條。（海關發布）

球蟒被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ。（海關發布）

經進一步查驗，海關關員在其內衣中查獲用棉襪包裹的活體蛇4條。經詢問，該名旅客自述是受他人委托攜帶上述活體蛇入境，並收取「帶工費」。

後經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，上述4條活體蛇均為球蟒，被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ。

7月14日，皇崗海關在福田口岸查獲有旅客攜帶4條活球蟒過關，企圖入境內地。（海關發布）

球蟒被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ。（海關發布）

海關提醒，根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》及《中華人民共和國野生動物保護法》《中華人民共和國瀕危野生動植物進出口管理條例》等規定，除合法持有野生動植物進出口證書外，禁止攜帶瀕危物種及其制品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。