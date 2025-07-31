特朗普關稅衝擊加生產過剩壓低售價　紐時：中國製造商陷入困境

據美國《紐約時報》周四（31日）報道，在美國總統特朗普的關稅衝擊下，中國廣東許多小工廠訂單減半，加上人力成本上升與生產過剩壓低售價等多重打擊，製造商陷入困境，中國輕工業出口逐漸式微的趨勢進一步加劇。



今年春天以來，中美關稅戰升級，中國沿海地區，尤其是廣州的出口行業首當其衝。報道指，擁有數百家工廠的街區，半數工廠漆黑一片、大門緊閉，廠房待售或招租的告示隨處可見。

現時，除原有關稅外，中國對美出口貨物需支付30%或更高的關稅，且800美元以下包裹免稅待遇已被取消。這導致廣州數千家為SHEIN、Temu等電商巨頭供應廉價服飾的小型工廠訂單驟減。在一家服裝廠任職工人的胡可（音譯）表示，今春以來，他們的訂單已減半，已做了十幾年的他坦言「今年肯定是不行的」。

廣州數千家為SHEIN等電商巨頭供應廉價服飾的小型工廠訂單驟減。（Reuters）

據中國海關總署數據，4至6月，中國對美出口按年減少23.9%，但對發展中國家的出口一直在增長，部分是為了轉運到美國。

另外，中國輕工業出口本已逐漸式微的趨勢，在特朗普的關稅措施下進一步加劇。目前，中國已轉向發展電動汽車、太陽能板等高附加值產業。

工廠同時也面臨成本上漲的壓力，一方面是員工對薪資普遍預期提高。一家襯衫廠的老闆楊道勇（音）表示，部分年輕人即使不熟練工作內容，也會要求8000元人民幣左右的薪水。而熟練的縫紉工通常年齡較大、就業選擇較少，可接受月薪微降至1萬元。另一方面，工人對工作環境要求提升。一名服裝廠經理李傲然（音）稱，去年他斥資2萬元在工廠安裝3部大型空調，為此每月電費增加7000元，使總成本增加約5%。

在市場依然「捲」下，成品服裝價格下跌，成為製造商的最大挑戰。生產過剩下，售價被壓低，現時楊道勇已將每件襯衫的批發價，由一年前的12元降至10元人民幣，可成本持續上升促使他只能薄利多銷。