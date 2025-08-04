史學大師許倬雲在美國逝世　終年95歲　去年獲唐獎漢學獎

據蔣經國國際學術交流基金會網站，著名歷史學家許倬雲於4日（周一）清晨在美國匹茲堡離世，終年95歲。



著名歷史學家許倬雲。（台灣大學）

許倬雲生於福建，籍貫江蘇無錫，1949年隨父親赴台灣。本科畢業於台灣大學歷史系，其後於美國芝加哥大學獲歷史學博士學位，1970年移民美國，生前為美國匹茲堡大學歷史學系榮休講座教授，台灣中央研究院院士。

許倬雲曾長期任教於匹茲堡大學，又曾於美國、台灣和香港多所大學任教，包括在1990年代曾擔任香港中文大學歷史系講座教授。

許倬雲善於運用社會科學的理論和方法治史，研究領域主要在中國文化史、社會經濟史和中國上古史。

歷史學家許倬雲。（資料圖片）

許倬雲的代表性理論為「中國文化三原色」，包括親緣團體、精耕細作與文官制度。歷史學者杜正勝曾表示，「三原色」如今仍是中國史研究的重點之一，即便是放在近代的中國，雖然社會結構和古代已有很大的改變，但重視親族關係及文官政治傳統等，仍影響深遠。

杜正勝又稱，許倬雲最厲害之處在於能抓到長期歷史的本質問題。許倬雲專精中國古代史，但探討的問題不止於周、秦、漢，例如著作《萬古江河》就是談中國2000年來的文化根源，從專精延伸出更大的視野。

去年獲唐獎漢學獎

唐獎教育基金會2024年6月公布漢學獎由許倬雲獲得。每兩年頒發一次的唐獎由台灣企業家尹衍梁捐助成立，被譽為「東方諾貝爾獎」，設永續發展、生技醫藥、漢學、法治四大獎項。

唐獎教育基金會2024年6月20日公布漢學獎得主由許倬雲獲得。（資料圖片）

唐獎教育基金會肯定許倬雲的研究不僅深入探討中國長期歷史的本質問題，更在通史解釋上強調文化的包容性與交流，尋求中國在世界舞台上的定位。

基金會說，許倬雲著作展現了他對國家、民族及全人類的深切關懷，是一位兼具博雅理念與淑世精神的史家。許倬雲自青壯年時期開始將社會科學方法融入史學研究，為專注於學院對話的傳統漢學拓展了新方向。他證明漢學可以走出學術象牙塔，與人文社會科學各領域對話，從而對漢學產生根本性的影響。

許倬雲曾參加《十三邀》節目，接受訪問。（資料圖片）

許倬雲著作等身，包括《萬古江河》、《西周史》、《求古編》等數十本著作，近年也出版了新作《美國六十年滄桑：一個華人的見聞》等，探討世界局勢。