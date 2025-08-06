峇里島快艇傾覆2中國公民遇難　遊客：浪很大　海上漂3小時才靠岸

周二（5日），印尼峇里島薩努爾海域一艘載有80人的快艇被巨浪擊中翻覆，船上包括73名外國乘客、2名印尼人及5名船員。中國駐登巴薩總領館確認，事故造成2名中國公民遇難，3人受傷住院，另3人輕傷。有脫險的中國遊客透露，事發時浪很大，船很晃，在海上漂了3個小時才靠岸。目前，事發航道已封閉，搜救工作持續進行，一名23歲印尼船員仍失蹤。



據遊客趙女士回憶，當天下午她從佩尼達島返回峇里島時，導遊告知因一艘快艇被浪打翻無法出航。最終上船後，海浪劇烈，船身搖晃，連續三個碼頭無法靠岸，經歷3小時海上漂流才於晚8點安全返島。導遊透露，次日風浪更大，多項行程取消。另一遊客王先生表示，當天在薩努爾碼頭附近浮潛時已感浪大，下午聽聞翻船事故，返程時船隻多次因浪大無法靠岸，最終停靠偏遠碼頭，車費高達200元人民幣。

網友在社交平台分享。（封面新聞）

海域風浪很大。（封面新聞）

社交平台上，一名疑似事故快艇乘客分享驚險經歷，稱下午2點半從佩尼達島返程時，風平浪靜，但45分鐘後抵達峇里島碼頭準備進港時，突遇大浪導致船隻翻覆。她被卷入水中嗆水，幸窗戶敞開，經男友與他人協助逃生，救援及時才倖免於難。她感嘆「劫後餘生」，但暫不接受採訪。

網民感嘆「劫後餘生」。（封面新聞）

相關新聞：印尼峇里島快艇傾覆 2名中國公民遇難

8月5日，在印尼峇里島，工作人員將傾覆快艇拉到岸邊。（新華社）

8月5日，在印尼峇里島，工作人員將傾覆快艇拉到岸邊。（新華社）

事故發生後，中國駐登巴薩總領館立即啟動應急機制，與印尼當局聯繫核實傷亡，赴醫院慰問傷者，協助處理遇難者善後事宜，並提醒在印尼中國公民注意海況安全。印尼當局已封閉事發航道，持續搜救失蹤船員並調查事故原因。