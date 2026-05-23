廣西地震｜調撥帳篷床褥等物資5千件　國務院工作組赴重災區慰問

據應急管理部官方微信公眾號，5月23日，國家防災減災救災相關部門向廣西增加調撥帳篷、摺疊床、褥子、家庭應急包等中央救災物資共5000件。



國務院工作組趕赴廣西柳州地震災區，看望慰問受災群眾，協助指導地方進一步做好抗震救災和災後恢復重建等工作。



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5月18日，柳州地震救援現場。（新民晚報）

5月23日，針對廣西柳州等地近期地震、洪澇等災害應急處置和救災救助工作需要，國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部會同國家糧食和物資儲備局在前期先後兩批向廣西調撥1.5萬件中央救災物資的基礎上，向廣西增加調撥帳篷、摺疊床、褥子、家庭應急包等中央救災物資共5000件，支持當地妥善做好受災群眾轉移安置和救災救助工作。

5月18日，柳州地震救援現場。（新民晚報）

5月18日，柳州地震救援現場。（新民晚報）

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國務院工作組深入受災最重的柳南區太陽村鎮等地，先後到集中安置點、醫院、房屋及基礎設施損毀點、地災隱患點等，實地查看災情，詳細了解人員安置、醫療救治、物資保障、損毀設施搶修等情況。隨後，組織召開現場工作會，傳達中央領導同志批示要求，聽取柳州市抗震救災工作進展，研究部署下一步工作舉措。

會議指出，地震發生後，國務院相關部門和自治區黨委、政府密切協作，迅速行動，全力開展應急處置工作，抗震救災各項工作有力有序推進，取得階段性成效。

5月18日，救援人員在柳州市太陽村鎮上等村進行救援。（新華社）

會議強調，當前，災區抗震救災工作已轉入過渡期安置和災後恢復重建階段，要以高度的政治責任感和使命感，持續抓實抓細抗震救災各項工作舉措。統籌抓好抗震救災和防汛救災，抓緊推進災後應急恢復，用心用情做好群眾安置救助，組織開展災情核查評估，科學謀劃推進災後重建。