安徽馬鞍山旅遊巴司機突然暈厥　車輛失控碰撞途人2死2傷

6月2日上午10時許，安徽馬鞍山市一輛逆行旅遊巴衝撞了路邊多輛汽車，有兩名路人躲閃不及被客車正面撞上，旅遊巴直到撞上一輛巴士才停止，旅遊巴和巴士的車頭被撞毀，事故造成2人死亡2受傷。



6月3日，安徽省馬鞍山市和縣公安局發布警情通報通報稱，張某某（男，57歲）駕駛大型普通客車行至該路段時突發昏厥致車輛失控，碰撞行人和車輛，造成2人死亡，2人受傷（生命體徵平穩），其餘人員經檢查無明顯傷情。



目前，張某某正在接受公安機關調查，經檢測，已排除酒駕、毒駕嫌疑，事故調查、傷者救治、善後處置等工作正在進行。



6月2日上午10時許，安徽馬鞍山市一輛逆行旅遊巴衝撞了路邊多輛汽車。（新華日報）

旅遊巴直到撞上一輛巴士才停止，巴士車頭損毀。（新華日報）

《新華日報》報道，事發地位於和縣歷陽鎮迎江路。歷陽鎮政府的工作人員告訴記者，他們知道此事，要等交警部門出最後的結果，其他情況不便透露。

和縣中醫院的一名工作人員告訴記者，有幾名傷者被送來，目前正住院接受治療。和縣縣委宣傳部的一名工作人員告訴記者，這個事故有關部門正在調查處理，處理好了會進行公布。

附近商戶：事發時聽到一聲巨響

附近商鋪老闆回憶，事發時突然聽到一聲巨響，現場有幾人受傷，另有一名老闆稱可能是司機身體不適造成的，和縣人民醫院表示該院和中醫院都收治了事故的傷者。

和縣公安局交警大隊工作人員表示，目前現場已經清理乾淨，事情還沒定性，人員受傷情況不便透露。