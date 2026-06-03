周邊局勢升溫　解放軍湖北艦赴南海開展實戰化練兵

解放軍「南部戰區」2日宣布，中國第四艘075型兩棲攻擊艦「湖北艦」於5月下旬在南中國海開展艦載機起降、艦艇損管等實戰化練兵。



湖北艦於5月下旬於南海某海域展開為期數天的實戰化海上訓練。（南部戰區公眾號）

南部戰區公眾號2日指，南部戰區海軍某登陸艦支隊湖北艦，於5月下旬赴南海某海域開展海上訓練。南部戰區表示，湖北艦抵達訓練海區後不久後，雷達部位報告「敵情」，「發現不明空中目標」。當目標進入副炮射程後，副炮兵依令開火，炮彈呼嘯直擊「敵軍」空中目標。

演練時還有「艦載機中彈起火，有人員受傷」的預設，損管隊員撲滅明火並營救「受傷人員」。

南部戰區稱，在為期數天的海上訓練中，湖北艦全程緊貼實戰，臨機嵌入多個特情，展開艦載機起降、艦艇損管等課目訓練，在檢驗艦艇作戰效能的同時，錘鍊官兵技戰術水準。

值得注意的是，相關消息釋出之際，周邊區域海上局勢亦持續升溫。菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）近日在「香格里拉對話」提出「群島哨兵」及「海洋自由守護者」等概念，聲稱菲律賓將運用戰略地理位置，維護海上秩序，阻止中國海上擴張。

另外，日本與菲律賓於5月28日宣布啟動「專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判」，涉及台灣東部海域，引發北京批評。