熊本7.1級強震｜當地華人憶驚魂一刻：強震持續一分鐘　大樓狂晃

日本九州熊本縣28日下午發生7.1級強烈地震，震源深度約10公里，最大震感達到日本震度等級最高的7級。地震發生後不到兩小時，當地已錄得超過30次餘震。在日華人齊女士親歷此次強震，她表示強震持續約一分鐘，周圍大樓狂晃，場面極度驚險。



熊本縣熊本地區7月28日下午發生7.1級強烈地震後，八代站一列貨運列車出軌翻側。（NHK 截圖）

周圍大樓狂晃 有遊客稱木結構建抗震優勢明顯

據極目新聞，在日本熊本縣的華人齊女士稱，地震發生時，她正好在熊本八代的一個公園裏閒逛，「地震來得很突然，周圍的大樓狂晃，強烈地震持續了大概一分鐘，我現在還是很蒙的狀態。」齊女士表示

齊女士亦稱，當地超市的玻璃震碎了，目前還發生了幾次輕微餘震，地震發生後，她前往空曠處避險。

齊女士稱，地震發生後，超市的玻璃震碎了，目前還發生了幾次輕微餘震。（極目新聞）

在大阪大分的華人戴先生則表示，大分距離熊本縣較遠，但地震發生時，他在大分也感受到了震感，「屋裏的電腦一直在晃，持續了20秒左右。」戴先生稱，地震沒有對大分造成影響，不過據他了解，距離震源地近的城市有4萬多戶停電。

2026年7月28日，日本熊本縣發生7.1級地震，位於嘉寶町的永旺（Aeon）商場其後發生爆炸，導致2樓倒塌。網上影片可見，爆炸發生後，商場內的顧客倉皇逃離，現場一片混亂。（網絡圖片）

另據九派新聞，7月28日下午，正在熊本旅行的中國遊客小劉在熊本城旁一棟二層建築內喝咖啡。

「手機和手錶突然響起刺耳的地震警報，聲響特別大。」小劉回憶，警報響起後，店內民眾迅速躲到咖啡桌下方避險。劇烈晃動中，吧枱、咖啡機周邊物品紛紛墜落，兩隻玻璃瓶摔碎在地。震後現場管控隨即展開，沿街商鋪關門，事發區域被封鎖。

小劉表示，這是她第一次親身遭遇地震，即便曾經在四川生活，也未曾經歷如此強烈的震動。她留意到當地木結構建築顯現出一定抗震優勢：「震感很強，但建築搖晃幅度沒有想像中劇烈。」

正在熊本旅行的中國遊客小劉在熊本城旁一棟二層建築內喝咖啡，地震發生後咖啡桌上物品碎落一地。（九派新聞）

強震致當地商場坍塌、橋樑斷裂

據日本氣象廳發佈的消息，截至當地時間今天18點21分，北京時間17時21分，7.1級地震發生後不到兩個小時，日本熊本縣已發生餘震超過30次。

據大型零售商永旺（Aeon）稱，28日下午，位於熊本縣嘉島町的永旺熊本購物中心發生爆炸。日本放送協會引述警方消息報道，有20至30名員工失聯，警方和消防人員正緊急確認是否仍有人被困在商場內。

2026年7月28日，日本熊本縣7月28日發生7.1級地震。大型零售商永旺（Aeon）稱，28日下午，位於熊本縣嘉島町的永旺熊本購物中心發生爆炸。日本放送協會（NHK）指一面牆被炸飛。事發後，商場建築物的外牆剝落，露出疑似鋼筋的結構。（網絡圖片）

2026年7月28日，日本熊本縣7月28日發生7.1級地震。大型零售商永旺（Aeon）稱，28日下午，位於熊本縣嘉島町的永旺熊本購物中心發生爆炸。日本放送協會（NHK）指一面牆被炸飛。事發後，商場建築物的外牆剝落，露出疑似鋼筋的結構。（網絡圖片）

2026年7月28日，日本熊本縣發生7.1級地震，位於熊本縣嘉寶町的Aeon商場其後發生爆炸，商場2樓倒塌，消防部門指有多人被困，圖為大量消防車在商場外停泊並進行救援工作。（網絡圖片）

此外受地震影響，熊本縣八代市一處橋樑發生坍塌。據當地警方表示，坍塌部分為自行車與步行者專用道路。

2026年7月28日，日本熊本縣發生7.1級地震，造成數千戶家庭停電，鐵路服務中斷，並引發海嘯和餘震預警。圖為八代市一座橋樑在地震後倒塌。（網絡圖片）

另據熊本縣宇城消防部門消息，當地已接到多起受傷報警電話，已有火災發生。九州電力方面稱，受地震影響，熊本縣內已有超48000戶停電。熊本縣部分地區出現通信中斷等情況。日本福岡機場、大分機場、鹿兒島機場、宮崎機場在確認安全後，已重新開放跑道。

2026年7月28日，日本東京，圖為人們在熊本縣發生7.1級地震後，收到加印的報紙。（Reuters）

受熊本縣發生7.1級地震影響，目前九州地區所有普通鐵路和九州新幹線均已暫停運行。此外，日本全日空航空公司已暫停從熊本和長崎機場起飛的航班。長崎機場位於九州地區西部。