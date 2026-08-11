福州鼓嶺與三坊七巷：致力保育與開發文旅　留住中外百年交流記憶

香港媒體福建參訪團近日到訪福州，了解當地的文化保育工作及文旅發展。福州是近代中國最早開放的城市之一，不少遺跡見證著中外交流歷史。



鼓嶺當地保存外國人及本地人共用的公眾古井。（朱加樟攝）

鴉片戰爭後，清政府被迫開放包括福州等地為對外通商口岸，自此之後大量外國人到距福州市中心13公里的鼓嶺避暑甚至定居，當地保存外國人及本地人共用的公眾古井、郵政局、教堂、泳池等遺迹，現時已為福州的重要旅遊景點之一。

鼓嶺郵局。（朱加樟攝）

鼓嶺保留不少舊建築，包括民國時期興建的照相館。（朱加樟攝）

「鼓嶺故事」見證中美民間友誼

鼓嶺也是推動中美民間交往的象徵地方，一段跨越百年的「鼓嶺故事」被視為中美民間友誼的見證。

據介紹，美國物理學家加德納博士幼年隨父母在鼓嶺度過十年時光，返美後始終念念不忘這片土地，直至病逝前都未有機會重遊舊地。他逝世前仍反覆呼喚著「Kuliang」，但他的太太不知道「Kuliang」實際所指的地方。直至他的太太在丈夫遺物發現陳年信件的郵戳，在一名中國留學生的協助下，終於查出是福州鼓嶺。

美國物理學家加德納博士幼年隨父母在鼓嶺度過十年時光。（朱加樟攝）

1992年，該名中國留學生在媒體分享這個故事，時任福州市委書記的習近平得知此事後，主動邀請並接待加德納夫人前來訪問，讓她完成丈夫重回故土的遺願。

在2012年，時任國家副主席習近平在訪美期間也講述了這個尋根故事，引起迴響，鼓嶺因而成為中美民間交流的象徵。

1992年，時任福州市委書記的習近平接待從美國遠道而來的加德納太太。（朱加樟攝）

冀傳播中美友好交往的故事

鼓嶺管委會旅遊文化處處長韓瑩接受採訪時表示，鼓嶺每年吸引500至600萬人次遊客到訪，其中去年至今接待境外遊客約10萬人，當中港澳遊客佔比20%，有不少歐美訪客特地重訪父母或祖父母輩的居住故地。

韓瑩又表示，鼓嶺有中外民間友好相處的深厚歷史淵源，她希望向中美人民展現更多友好交往的故事，吸引他們繼續傳播中美人民之間的友好相處情誼。

清政府開放包括福州為對外通商口岸，自此之後大量外國人到鼓嶺避暑甚至定居。（朱加樟攝）

當地一款外來韭菜品種被稱為「亥菜」，相傳是因為本地人詢問外國人這是甚麼菜，外國人以為是在打招呼，所以回應一聲「Hi」，之後就被本地人稱為「亥菜」。（朱加樟攝）

三坊七巷每年吸引近1000萬名遊客

被譽為「里坊制度活化石」的三坊七巷是福州另一個代表性景點，每年吸引近1000萬名遊客到訪。當地保留著200餘座明清古建築，是國家級歷史文化街區。

三坊七巷每年吸引近1000萬名遊客到訪。（朱加樟攝）

三坊七巷每年吸引近1000萬名遊客到訪。（朱加樟攝）

見證近代中國走向世界

林則徐、嚴復、沈葆楨、林覺民、冰心等一大批中國近現代史的名人均曾在當地居住，故有「一片三坊七巷，半部中國近代史」之說。嚴復為近代啟蒙思想家，他翻譯了《天演論》等西方科學與哲學巨著，在中國廣為流傳；林則徐被譽為「中國開眼看世界第一人」，向西方學習各種知識，推動了中國近代的思想解放。

嚴復故居。（朱加樟攝）

嚴復故居。（朱加樟攝）

林覺民故居險被拆 習近平下令保護修繕

「吾與汝並肩攜手，低低切切，何事不語？何情不訴？……」黃花崗起義烈士林覺民的《與妻訣別書》傳遍華人世界。而位於三坊七巷的林覺民故居（也是冰心故居），原來曾面臨被拆除的厄運。

在90年代初，當時正是福州城市建設的興盛期。一家房地產開發公司準備拆除林覺民故居部分建築以建設住宅，時任福州市委書記習近平得知後立即要求暫緩拆遷，將故居保護下來，並進行修繕。

位於三坊七巷的林覺民故居（也是冰心故居）。（福州日報）

三坊七巷總工程師周瑋接受採訪時表示，當地除了致力保護歷史建築外，還利用數字化手段賦能文旅體驗。目前已推出AR遊覽項目，遊客透過手機即可與建築進行互動。

周瑋又表示，當地和香港達成文旅合作協議，針對青年交流項目，共建「一程多站」聯遊、非遺聯合推廣等項目。

參訪團在福州參觀「3820」戰略工程30周年成就展，了解福州城市發展情況。（朱加樟攝）

福州的本地生產總值三十多年來增加近一百倍。（朱加樟攝）

參觀「3820」戰略工程成就展 了解福州城市發展實踐成果

此外，參訪團在福州又參觀「3820戰略工程」30周年成就展，了解福州城市發展的實踐成果。1992年，時任福州市委書記的習近平親自主持編制《福州市20年經濟社會發展戰略設想》，謀劃了福州3年、8年和20年發展目標和步驟，被稱為「3820戰略工程」。

展覽展示習近平在主政福州期間的扶貧工作。（朱加樟攝）

「3820戰略工程」即3年內實現主要經濟指標「翻番」，8年達到國內先進城市水平，20年至少接近亞洲中等發達國家平均發展水平。展廳以各種圖文檔案、城市規劃模型、新舊對比影像展示福州數十年來的建設變遷，展示福州從開發海洋、策劃大學城藍圖到打造「數字福州」等的一系列發展舉措。