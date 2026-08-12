朱鎔基逝世｜斥台灣大選是地方選舉　留名「誰搞台獨就沒好下場」

中國前國務院總理朱鎔基今日（12日）因病救治無效在北京逝世，享年98歲。



享有「經濟沙皇」美譽的前中國國務院總理朱鎔基，在位五年期間，不僅經歷國內部門體制、國企改革與中國聯外全球化的關鍵時刻，在兩岸關係發展頁上，也跨越關鍵的台灣2000年總統大選，一句「誰要是搞台灣獨立，就沒有好下場」，為其留下了鮮明的言論足跡，台灣內部政評後也多將朱鎔基向台獨猛施威脅此舉，視作來自中共外部影響台灣選情的意外因素之一。



朱鎔基遺像。（新華社）

朱鎔基1998年3月領導國務院，時至2003年卸任，兩岸關係在時任台灣總統李登輝主張「特殊國與國關係」（兩國論）、出訪美國康奈爾大學，以及1996年台海導彈危機的陰霾持續壟罩下，雙邊關係並不見好。尤其2000年台灣總統大選迎來連戰、宋楚瑜及陳水扁鼎立格局，台灣內部政權變化，更引得北京關切。

朱鎔基。（新華社）

朱鎔基。（Getty）

梳理朱鎔基於總理任內，發話兩岸關係最為標誌性的一場，莫過2000年3月15日，即台灣大選投票日的三天前，朱鎔基在九屆全國人大三次會議記者招待會上發表「台灣的選舉是地方性選舉，是台灣人民自己的事情，我不想干預。但是我們必須講清楚，不管誰上台，絕對不能搞台灣獨立」、「誰要是搞台灣獨立，你就沒有好下場」。

朱鎔基彼時呼籲台灣人民不要作出一個他們日後將會後悔的決定，直指選舉結果將會決定中國和台灣未來採取的路向，警示台灣選民切莫一時衝動，以免後悔莫及，「還有三天，世事難測，台灣同胞你們要警惕啊！」。朱鎔基的言論後經電視畫面播出，瞬間傳播到台灣內外。

有傳朱鎔基開會時經常「拍桌子，錘板凳，瞪眼睛」，他未有否認。（新華社）

朱鎔基此舉立刻引起時任台灣陸委會主委蘇起表明「中華民國是主權獨立國家」，並批評北京沒有權力對總統大選指指點點，蘇起甚至以現任官員身份稱「台灣政府雖然不支持一貫有台獨傾向的民進黨的候選人陳水扁的立場，但是覺得他有權發表他的政論」。

同日，時任美國國務卿奧爾布賴特（Madeleine Albright）在眾議院答覆問題時，也表明無法接受北京對台聲明，而正在日本訪問的美國國防部長威廉．科漢（William Cohen）在厚木基地接受訪問時，亦呼籲中共停止對台恫嚇，並表明美國有義務對台灣提供防禦性武器裝備。

朱鎔基的這起聲明也引美媒《華盛頓郵報》在3月16日發表「朱鎔基是柯里昂」社論攻訐，甚至失態地將其比為電影《教父》中的黑手黨老大。由於朱鎔基言論被視為對台灣選民的威脅，彼時引發部分選民反彈，反轉化支持被視為偏向台獨的陳水扁，從政治發展的角度回頭看，朱鎔基的警示台獨談話成為影響當年選情的因素之一。

朱鎔基。（Reuters）

然而，回顧朱鎔基針對台灣大選所做出對台灣選民的呼籲，就根本而言，從未偏離北京對台一貫且迄今的基調，甚至朱鎔基在當年所述及的兩岸關係，其一國兩制還帶有更大的包容性。

諸如1999年4月，朱鎔基在訪美的一場記者會上被問到美軍對兩岸關係的影響，朱鎔基稱道，「我們從香港回歸祖國就可以看到中國嚴格的在那個地方實行一國兩制，港人治港，高度自治」，「而我們對台灣的政策，比這個（治港）寬鬆得多，也就是說，我們允許台灣保留自己的軍隊，而且我們也準備讓台灣的首腦到中國的中央政府來當副首腦，能不能當正首腦呢？我就不清楚了，因為我想大概沒有人會投他的票」。

其中，統一後讓台灣保留自己軍隊、台灣首腦得赴京任中央政府副首腦等說法，基本繼承了過去鄧小平對兩岸統一後的制度設計精神，這些說法對照兩岸勢易的當下，無疑已是十分寬柔，也恐怕是台灣如今回應兩岸關係乃至未來談判時，早已失去的籌碼。