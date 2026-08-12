朱鎔基逝世｜著作版稅收入逾4000萬　悉數作慈善用途

中國前國務院總理朱鎔基今日（8月12日）11時06分在北京逝世，享年98歲。官方訃告評價朱鎔基是中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人。



朱鎔基遺像。（新華社）

中國國務院前總理朱鎔基撒手人寰，生前經歷幾許風雨，自幼父母雙亡，壯年遭受文革摧殘，機緣巧合下得掌大政，率領中國度過90年代經濟風暴，譽滿中外，至2003年卸下總理職務，從此成為退休幹部。儘管已於政壇金盤洗手，但作為前黨與國家領導人，朱鎔基仍退而不休，除了享受在野閒暇，從吾所好，還致力於慈善事業。

2015年9月3日，中國於北京舉行「抗戰勝利70周年大閱兵」，朱鎔基隨同一眾前任和現任黨和國家領導人，現身天安門城樓。他西裝筆挺，戴上鮮紅領呔，雖然頭髮花白，但仍兩鬢帶黑，神態自若，顯得精神抖擻。據說他退休後向胡琴名師求教，苦練胡琴造藝，與夫人勞安選好京劇段子，老夫妻一唱一和，有時朱鎔基自己也會唱上兩句。

迄至2016年，朱鎔基已賺得4000萬著述版稅，悉數轉交其所創辦助學基金會。（新華社）

讀書看報不在話下，朱鎔基年過古稀仍要細閱行政文件，聽取屬下匯報事務，全因他仍熱心主持「朱鎔基著作編輯組」工作。據《新京報》「政事兒」微博公眾號於2016年引述，編輯組成員透露，賦閒的朱鎔基經常一邊聽匯報，一邊看文件，看似分心不暇，但往往會及時發問，一針見血。自2009年起，《朱鎔基答記者問》、《朱鎔基講話實錄》（四卷本）和《朱鎔基上海講話實錄》陸續面世。

上述著作編錄大獲好評，搶購者眾，為朱鎔基帶來可觀版稅收入，不過他卻沒有拿來作退休金之用，而是轉作慈善用途，於2012年成立「實事助學基金會」，運作資金悉數來自其版稅捐款，合共4000萬元。據基金會理事長朱蕤介紹，會務主要分為「課間營養餐」和「貧困山區優秀教師獎勵培訓」兩大領域；迄至2016年9月，基金會已於湖南、福建和河北推行相關助學項目。

朱鎔基退休後，曾於2015年9月出席「抗戰勝利70週年大閱兵」，可見精神抖擻。（資料圖片）

朱蕤憶述朱鎔基的創會宗旨：「朱總理講，近來多次從電視中看到貧困地區的孩子生活很困難，看到他們在那樣艱苦的條件下學習、生活，營養缺乏，讓人心酸流淚。我們還是要『雪中送炭』，把資金用於資助貧困地區的教育，讓貧困地區的孩子每天能喝上一杯牛奶，吃上一個雞蛋。」

朱鎔基告別人世，相信公眾都會對其生前著述饒有興趣，希望由此知多一點其人其事；正當讀者閱覽這位中國要人的政治生涯，他們手執其講話記錄與記者會答問，其實也反映朱鎔基資助貧困學童的一番心意。