新疆棉花│H&M遭內地全面抵制　百度高德地圖屏蔽其位置

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-03-25 11:22

瑞典服裝平台H&M抵制新疆棉引發中國抵制浪潮，繼多家電商平台下架H&M產品後，中國百度地圖、高德地圖APP已屏蔽H&M店鋪。

中國網友製作的抵制H&M的大字報。（微博@地瓜熊老六）

綜合媒體3月25日報道，目前，在百度地圖、高德地圖APP搜索「H&M」或「HM」，均沒有搜到相關地點結果。多款手機應用商店下架HM商城APP。

此外，中國國產手機小米、華為、vivo、騰訊應用寶等應用程式商店也都下架H&M商城APP。

H&M涉及新疆的聲明在中國輿論場持續發酵。H&M集團3月24日發佈聲明稱，該集團一貫秉持公開透明的原則管理全球供應鏈，確保全球範圍內的供應商遵守可持續發展承諾如《經合組織負責任的商業行為準則》(OECD Guidelines for Responsible Business Conduct)，並不代表任何政治立場。

多家品牌商因禁止使用新疆棉花在中國引發熱議（點擊大圖瀏覽）：

聲明表示，H&M集團通過全球認證的第三方來採購更可持續的棉花，目的是支持世界各地的棉農採取更可持續的種植方式來種植棉花。H&M集團並不直接從任何供應商處採購棉花。

H&M 集團一如既往地尊重中國消費者，致力於在中國的長期投入與發展，目前在中國與超過350家生產廠商合作，為中國及全球消費者提供符合可持續發展原則的服飾產品。

對此，官方央視新聞官微24日就上述事件發佈評論稱，在中國賺個盆滿缽溢，卻中傷中國、肆意栽贓，這種企業毫無基本商業倫理，逾越底線。「國家主權不容侵犯，中國事務豈容說三道四？如此行為，只會換來中國消費者『自衛』，用腳投票，用抵制教訓不守規矩的企業！」

中國影星、電商平台抵制H&M（點擊大圖瀏覽）：

央視網也表示，H&M集團的行徑，目的是破壞中國企業和勞動者的發展空間；其聲稱遵循國際市場準則，實則吃中國的飯、砸中國的鍋，當面一套背後一套，毫無企業社會責任。