解放軍重型殲16首次參加中埃軍演　經喀拉蚩中轉展遠程投送能力

解放軍空軍派出殲-16多用途戰機前往埃及，參加中埃「文明之鷹-2026」雙邊空軍聯合訓練。公開情報及航空愛好者發布的照片與影片顯示，至少6架殲-16已飛抵巴基斯坦喀拉蚩國際機場，同行還包括運-20運輸機及空警-500預警機等，預計將繼續飛往埃及。這是殲-16第二次海外部署，也是首次參與中埃聯合演訓。



內媒《中國網》及社群平台消息報道，國防部發言人陳曦8月14日在記者會上公布，中國與埃及兩國空軍將於8月中旬至9月上旬，在埃及舉行「文明之鷹-2026」（Eagles of Civilization-2026）聯合訓練。

殲-16（視覺中國）

根據國防部公布的消息，此次聯訓重點科目包括空戰戰術、制空作戰、戰鬥搜救及兵力運用演練。這是雙方繼去年「文明之鷹-2025」後，第二次舉辦同名系列聯訓，旨在增進互信、深化務實合作，並共同維護地區和平穩定。

公開情報資訊來源及航空愛好者8月20日發布的照片和影片顯示，至少6架解放軍殲-16戰機已飛抵巴基斯坦喀拉蚩國際機場，準備中轉後繼續飛往埃及。同行的支援機種還包括運-20運輸機及空警-500預警機等。

台媒《中時新聞網》指出，這是殲-16戰機第二次離開中國本土執行海外部署任務，過去僅曾在巴基斯坦演習中出現，亦是該型戰機首次參加中國與埃及的聯合演訓。

回顧2025年首度舉行的「文明之鷹」聯訓，美國外交事務媒體《外交家》（The Diplomat）當時報道，中方主要派出殲-10C、殲-10S戰機、空警-500預警機、運-20、運油-20加油機及直升機等，與埃及空軍米格-29等機型共同進行空中對戰、空中加油及戰場搜救等科目，中方軍機當時亦曾飛越吉薩金字塔上空。

相較2025年的演訓，今年中方改以重型、載彈量較大且雷達性能較強的殲-16作為主力參演戰機，被視為中埃空軍合作層級及展示能力進一步提升。

根據公開資料，殲-16係由瀋陽飛機工業集團以蘇-27、蘇-30系列為基礎發展，是雙座、雙發動機多用途戰機，具備對空及對地打擊能力，目前是解放軍空軍主力戰機之一。

報道稱，此次殲-16等軍機經巴基斯坦中轉部署至埃及，亦顯示解放軍空軍遠程投送及海外聯訓能力持續提升。在中埃軍事關係近年持續深化之際，「文明之鷹」聯訓亦已連續第二年舉行。

目前中埃雙方尚未正式公布「文明之鷹-2026」完整參演機型及具體演訓細節，相關軍機抵達埃及後的部署及訓練情況仍有待進一步公布。