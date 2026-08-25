颱風紫檀今明登陸粵桂沿海　沙德爾逼近浙閩　深圳周末降雨頻密

據中央氣象台消息，今年第19號颱風「紫檀」將於25日夜間至26日白天在廣西東南部至廣東雷州半島西側一帶沿海登陸；第18號颱風「沙德爾」已由超強颱風級減弱為強颱風級，正向浙閩一帶沿海靠近，可能於27日夜間至28日上午在浙江南部到福建沿海登陸。



據廣東天氣消息，「紫檀」與「簡拉維」殘餘環流，牽引西南季風氣流一起影響廣東，25至26日有明顯降水。另外，「沙德爾」26日前對廣東無影響，但隨着颱風逐漸靠近，受其外圍環流西移影響，預計29—31日深圳降雨再趨頻密。



今年第19號颱風「紫檀」將於25日夜間至26日白天在廣西東南部至廣東雷州半島西側一帶沿海登陸。（中央氣象台）

「紫檀」今明登陸雷州

據中央氣象台消息，今天（25日）上午10時，今年第19號颱風「紫檀」（熱帶風暴級）的中心位於海南省東方市西偏北方向約65公里的北部灣海面上，中心附近最大風力有8級（20米/秒）。

預計「紫檀」將先在北部灣海面迴旋少動，強度維持或略有增強，預計於25日夜間至26日白天在廣西東南部至廣東雷州半島西側一帶沿海登陸，登陸時強度為熱帶風暴級（8—9級，18—23米/秒）。

第18號颱風「沙德爾」已由超強颱風級減弱為強颱風級，可能於27日夜間至28日上午在浙江南部到福建沿海登陸。（中央氣象台）

「沙德爾」已「閉眼」 進入48小時警戒線

據中國天氣網消息，25日早晨，第18號颱風「沙德爾」已由超強颱風級減弱為強颱風級。25日中午11時，其中心位於台灣台北市偏東方向約920公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力15級（48米/秒），中心最低氣壓為945百帕。

目前，今年第18號颱風「沙德爾」已進入中國48小時警戒線，其螺旋結構清晰，外圍螺旋雲帶發展旺盛，並伴有雷電。預計，「沙德爾」將以每小時20公里的速度向西偏北方向移動，強度變化不大，26日進入東海後逐漸轉向西偏南方向移動，並向浙閩一帶沿海靠近，可能於27日夜間至28日上午在浙江南部到福建沿海登陸。

25至26日廣東有明顯降水，29—31日深圳降雨頻密。（中央氣象台）

據廣東天氣消息，「紫檀」與「簡拉維」殘餘環流，牽引西南季風氣流一起影響廣東，25至26日有明顯降水，雷州半島和北部灣海面需注意防風；27日，「紫檀」環流在副高引導下逐漸西移，廣東中西部仍有雷雨；28日，受颱風「沙德爾」外圍環流影響，廣東東部市縣降雨趨明顯。

另外，由於目前「沙德爾」距離較遠，26日前對廣東無影響，但隨着颱風逐漸靠近，受其外圍環流西移影響，預計29—31日深圳降雨再趨頻密。